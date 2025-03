Carlos Blanco pregoará a Festa do Galo de Curral

Carlos Blanco será o pregoeiro da 31ª Festa Gastronómica do Galo de Curral, que celebrará os días 24 e 25 de maio en Vila de Cruces. Na xornada central do domingo terá a tradicional degustación do galo de curral desta cita. O Festival de Bandas de Música de Galicia e unha gran variedade de actuacións musicais ao longo da fin de semana completarán o cartel desta festa de interese turístico galego.

Carlos Blanco contaxiará o seu humor retranqueiro a todo o público presente o domingo na Praza Juan Carlos I. Para o humorista vilagarcián, a creación dun pregón é un proceso de cocción lenta, pero asegura que xa está a matinar nesta presentación, na que tentará aportar unha visión diferente da Festa do Galo desde a súa perspectiva dunha persoa de fóra da vila. «O humor é a miña ferramenta para mirar a vida, e así dareille caña ao galo de curral como o chulito da festa», adianta a liña creativa do seu pregón.

Ademais de presentador de radio e televisión, autor e director de espectáculos e monologuista consagrado, Carlos Blanco (Vilagarcía de Arousa, 1959) é un actor e director teatral con máis de trinta anos de experiencia. Traballou nos filmes Heroína ou Sangre en la nieve, de Gerardo Herrero; Sé quien eres, de Patricia Ferreira; Cargo, de Clive Gordon; ademais dun pequeno papel en Volver, de Pedro Almodóvar, entre outras fitas. Ten pendente de estrea o filme Rondallas, dirixido por Daniel Sánchez Arévalo e rodado o pasado outono.

En televisión, participou en múltiples series. Foi protagonista de Una bala para el rey, dirixida por Pablo Barrera para Antena 3; co-protagonizou a histórica serie Mareas vivas, producida por Antón Reixa para TVG; tivo un papel principal en Fariña, producida por Bambú para Antena 3; e tamén apareceu en Lobos, Os Atlánticos ou El comisario, El caso Asunta ou Los favoritos de Midas, entre outras. Agora protagoniza A Coral, estreada recentemente na TVG.

Polo seu labor actoral, Blanco recibiu multitude de recoñecementos, como o Premio de Honra no Festival de Teatro do Carballiño, o de interpretación masculina no Festival de Cans (O Porriño) pola curta Mal de sangre, de Pedro Díaz ou o Mestre Mateo ao mellor asecundario por Heroína.

Durante máis de quince anos traballou na radio (Cadena Ser, Ondas de Galicia e na Radio Galega). Como autor e director, creou múltiples espectáculos e tamén é artífice de recoñecidos e celebrados monólogos humorísticos.