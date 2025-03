Las 44 viviendas que desafían a la lógica

Hace años que las grandes grúas de construcción escasean en A Estrada más allá de aquellas destinadas a obras insititucionales. Se dan licencias, pero la mayor parte de ellas están centradas en la construcción de viviendas unifamiliares o de reformas. Muy lejos quedan aquellos tiempos en las que constructoras como Bamarti, Dosemas, Jemagosa o Promotora Estradense, entre otras, ampliaban el casco urbano estradense año tras año con nuevas promociones de pisos. Hoy, la mayor parte de esas constructoras han desaparecido y las que quedan prefieren buscar mercados más agradecidos que el estradense, como por ejemplo Sanxenxo. ¿El motivo? Las cuentas no salen.

El encaricimiento de los materiales y la mano de obra, el aumento de las tasas, la pérdida de poder adquisitivo... son muchos los problemas que viene arrastrando el sector de la construcción. Si los trasladamos a A Estrada descubrimos que en los últimos años solo se han desarrollado dos proyectos de pisos nuevos en el casco urbano, uno en la avenida de América –de 15 pisos– y otro en la calle Fernando Conde. Este último avanza ya por su tercera fase y alcanzará los 44 pisos, la mayor parte de ellos ya vendidos. El promotor de este proyecto es Manuel Pino, un constructor de Nigrán al que dentro del sector se le mira con asombro. ¿Cómo es posible que logre hacer negocio donde otros ni se atreven ya a intentarlo?

Nos acercamos a pie de obra para encontrarnos con él. A sus 70 años, este contructor de la vieja escuela no se separa mucho de sus hombres. «Llegué a A Estrada en el 2002 y no me arrepiento. No fue fácil pero conseguí salir adelante», nos cuenta. «Inicialmente compre aquí una parcela en Fernando Conde e hice un primer proyecto para 40 viviendas pero no le dieron la licencia y perdí dinero. Después conseguí comprar más terreno e hice otro proyecto más grandes que fue adelante, que es el actual».

Ese proyecto comenzó con una primera fase hacia la calle Baiuca, con 15 viviendas, que ya están todas vendidas. Estos primeros pisos, con tres habitaciones, se vendieron por poco más de 100.000 euros. Luego vino una segunda fase anexa, con 11 viviendas, también vendidas. En la actualidad está finalizando el proyecto global con una tercera fase hacia la calle Fernando Conde con 18 pisos, de los cuales 13 ya están vendidos. Ahora, los precios de pisos de tres habitaciones ya subieron por encima de los 170.000 euros.

«Vine aquí porque llegó un momento en el que los precios de los solares en Nigrán estaban por las nubes. Desde 1984 tengo una promotora pequeña y no me meto en cosas que no puedo abarcar, así que preferí buscar algo diferente y llegué a A Estrada. Otros se quedaron y no acabaron bien», recordó. «Aquí hay mercado si pones un precio que la gente pueda asumir. El problema es que los costes en A Estrada son los mismos que en Santiago o Sanxenxo pero el poder adquisitivo de la gente no. Por eso, otros se van a construir a otros lados donde su margen de ganancia será mayor. A mí las cuentas me fueron salieron en las dos primeras fases porque las obras las hice yo con mi constructora. En esta tercera fase, a pesar de vender más caro, las cuentas ya no salen tan bien porque todo sigue subiendo. Es una pena pero en este pueblo no hay vivienda nueva que sea asequible para los jóvenes».

Nuevo proyecto en marcha

Solar que el constructor adquirió para levantar otro edificio de viviendas. / L.D.

Manuel Pino ha adquirido un solar cercano, en la parte baja de la calle Baiuca. Tenía previsto llevar cabo personalmente la construcción allí de un nuevo edificio, con la intención de destinar los pisos a alquiler. Sin embargo, por su edad y teniendo en cuenta la situación actual, está buscando una constructora que lo haga por él.