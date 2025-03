La tienda de disfraces más antigua de Galicia

El punto final del carnaval compostelano significa el inicio de otras fiestas y, en muchas de ellas, el vestuario es un elemento fundamental. Bety Sieira, diseñadora de disfraces y vestuario artístico, lo sabe muy bien. «Ya estamos trabajando para fiestas que se celebran en verano», comenta.

Su tienda de disfraces, situada en la calle República de El Salvador, es el establecimiento dedicado a este sector más antiguo de toda Galicia. «Empecé en este mundo por casualidades de la vida. Mi madre alquilaba trajes en su casa, pero solo en carnaval, y lo tenía como negocio temporal. Cuando falleció mi padre dijo que no quería seguir con el negocio y me lo quedé yo, se puede decir –aunque no sea del todo cierto, porque mis hijas no se dedican a esto– que es un negocio familiar. Lo llevamos mi marido y yo», recuerda Sieira.

Pese a empezar dedicándose a la confección del vestuario de carnaval, con el tiempo y la demanda, su catálogo se ha ido ampliando. «Cuando abrí el primer negocio, me dediqué a la ropa de bebé. Era un mundo que me gustaba. Pero, con el tiempo, acabé montando una tienda en donde teníamos vestuario un poco diferente, tanto para carnaval como artístico. Vimos que a la gente le gustaba y ahí empezó mi andadura en este campo», explica.

Conocida entre los compostelanos por sus diferentes opciones de vestuario, su éxito terminó llegando hasta la Televisión de Galicia. «Gracias a Ana Míguez, que me conoció por casualidad, empecé a trabajar en la televisión. Ella estaba haciendo en ese momento unos programas especiales y vio la tienda y me pidió atrezo y varios trajes de vestuario. Ahí empecé a trabajar en el mundo del audiovisual», detalla Sieira.

Lleva más de dos décadas trabajando como estilista y diseñadora y cuenta que actualmente hace «un poco de todo. Llevo trabajando veinticinco años y, me he ido especializando poco a poco en diferentes ámbitos. He hecho cursos pero también he tenido la suerte de trabajar con mucha gente y siempre aprendes algo de ellos. Ahora hago desde disfraces, hasta equipaciones de fútbol, o trajes de bailarina, de orquesta y hasta para bodas temáticas».

Comenta que todavía no ha podido hacer inventario pero calcula que, tras el carnaval y con la mayoría de disfraces ya devueltos, en el taller tendrá «unos cuarenta mil trajes», asegura Bety, quien añade que «los tenemos todos aquí porque, salvo en trajes de algún rebaño de ovejas –que es raro que se demande después del carnaval– muchos de ellos se utilizan en otras ocasiones, como alguna fiesta temática o feria medieval», aclara.

La estilista compostelana, que cuenta con la ayuda de una joven modista, expone que trabajan durante todo el año. «Trabajamos con muchas empresas y Concellos, por eso, siempre tenemos trabajo. El único mes en el que esto está un poco más tranquilo es noviembre. Luego ya llegan las Navidades, que es una época en la que hay mucho trabajo, porque colaboramos con diferentes Concellos para las Cabalgatas. Después ya empezamos a prepararnos para el carnaval y, una vez que termina, para la Semana Santa», especifica.

Con tanto trabajo, la organización para Bety es imprescindible. «Aquí siempre tenemos trabajo, pero, después de tanto tiempo, ya sabes que para ciertas épocas vas a tener que reservar algo de tiempo», comenta. Actualmente, y con el ojo puesto en la Semana Santa, Sieira ya está empezando a trabajar en el vestuario del futuro.

«Estuvimos trabajando hasta ahora en el vestuario de una orquesta y, aunque ya los entregamos todos, todavía estamos en ese momento de prueba en el que hay que estar pendiente por si hubiera que modificar alguna cosa. Pero, a la vez, ya estamos trabajando en otras cuestiones. Por ejemplo, en el vestuario de una boda temática. Los novios irán vestidos de hindúes, pero el resto de invitados de otros temas», cuenta.

Al ser el único establecimiento de Santiago y alrededores que realiza este tipo de confecciones, son muchos los que se acercan buscando un traje en particular. «También trabajamos bajo demanda para particulares y mucha gente viene con la idea ya pensada, pero si por lo que sea no se puede, muchos encuentran algo que se adapta. Si no, se hace de cero, pero eso nos puede llevar igual un mes», explica Bety, que añade que «nosotros ofrecemos calidad y la gente lo sabe. Tenemos muchos clientes fieles», concluye.