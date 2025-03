El PSOE de Lalín sobre el coordinador de deportes: «Es otra chapuza del PP»

La secretaria xeral del PSOE de Lalín, Alba Forno, califica la anulación por parte del Tribunal Superior de Xustiza del puesto de coordinador deportivo de Lalín como «un nueva chapuza del PP de Lalín en la gestión de personal». Asegura que este nuevo palo judicial confirma «la gestión chapucera y negligente en materia de personal que siempre ha caracterizado al gobierno del PP de Lalín».

Forno recuerda que las bases de la convocatoria presentaban múltiples deficiencias «y nos hacen sospechar que podrían haber sido hechas a medida en un intento de adjudicar la plaza a dedo». Asegura que no exigir la titulación en Ciencias da Actividade Física e do Deporte para un puesto de coordinador deportivo en un concello como Lalín es ilógico porque estos titulados son los que realmente tienen la formación adecuada para este puesto, por lo que hay muchas posibilidades de que no se trate de un simple «error», sino de una maniobra del PP para dirigir un proceso selectivo. Forno señala que pedirá explicaciones en el pleno y recuerda que no es la primera vez que el PP de Lalín gestiona los procesos de selección de personal de forma opaca, recordando que en 2007 este partido acordó ante notario quiénes iban a ser las 13 personas adjudicatarias de las 13 plazas que salieron a licitación.

Más allá del escándalo político, el PSOE cree que lo más grave es que el PP de Lalín juegue con la estabilidad laboral anunciando vacantes con bases defectuosas y exponiendo a trabajadores a la incertidumbre por su incompetencia con sentencias en contra.