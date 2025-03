El PP de Rodeiro recela del interés del Bloque por el Punto Infantil

El PP de Rodeiro cree que el BNG está desautorizado «para hablar y hacer que se interesa» por el concello tras diez años de abandono sin concurrir a las elecciones municipales. Los populares recuerdan que los nacionalistas no se presentan a las elecciones locales desde 2015 y no tienen representación ni representatividad, «por lo que no tiene sentido que hable de un servicio municipal como el PAI, que no conoce, y lo haga de forma tutelada desde Santiago y Lalín». «Lo primero que tiene que hacer el BNG para hablar de Rodeiro es estar en Rodeiro, estar presente en Rodeiro y escuchar y atender a los vecinos de Rodeiro, ya que es el único ayuntamiento de la provincia que despreciaron y no presentaron candidatura», lamenta la portavoz popular, Cati Somoza. Los populares insisten en señalar que el BNG no se presenta a las elecciones municipales, que consideran las más importantes, porque «demuestran el apego y presencia real y efectiva en cada territorio, desde 2015, por lo que lleva más de una década sin representación ni representatividad».