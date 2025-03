O Noceda Rock xa ten data: a fin de semana do 14 e o 15 de xuño

O festival Noceda Rock xa ten as datas confirmadas: será o 14 e o 15 de xuño. A novena edición deste evento, organizado pola Asociación Cultural Bolarqueira de Noceda, volverá estar localizado na contorna da Carballeira de Lamas. Dende a organización do festival animan a acudir a este evento musical co rock como protagonista para «encher a aldea de vida, cultura, amizade e diversidade».