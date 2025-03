El BNG critica invertir 140.000 euros en la Alameda

El BNG de A Estrada rechazó enérgicamente la decisión del gobierno municipal de destinar 140.000 euros de fondos provenientes de la Diputación a diversas zonas ajardinadas del municipio, lo que incluye la creación de un photocall en la alameda con grandes letras iluminadas en LED que mostrarán el nombre del concello.

El concejal y portavoz del BNG a nivel local, Xoán Reices, calificó de «indecente» esta inversión en jardines, al considerar que existen prioridades más urgentes. En sus declaraciones, recordó que más de 30 familias permanecen en lista de espera para acceder al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un servicio esencial para personas dependientes. «Máis de 30 persoas necesitan este servizo, que o Concello non lles ofrece, alegando que non hai cartos», denunció.

Asimismo, el edil nacionalista criticó el estado de la red viaria municipal, que cuenta con cientos de kilómetros de vías que requieren atención urgente. Reices señaló el pésimo estado de los accesos a localidades como Requián y Souto de Vea, cuya reparación no dura más que «dos telediarios».

El concejal hizo un llamamiento al alcalde, Gonzalo Louzao, pidiendo que sus esfuerzos se centren en resolver cuestiones más prioritarias para el día a día de los vecinos: «Ya basta de políticas de cara a galería, mientras las necesidades vitales de los estradenses quedan abandonadas», concluyó.