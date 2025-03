El Supremo refrenda la paralización de los eólicos Pico Seco y Rodeira

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación presentados contra las paralizaciones cautelares de los proyectos eólicos Pico Seco y Rodeira, que afectan a los municipios de Vila de Cruces y Lalín. Respalda las medidas de suspensión cautelar adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a instancias de Adega y, en conscuencia, impide el inicio de las obras de ambos parques. La asociación ecologista afirma que la decisión sienta «un buen precedente» para consolidar otras paralizaciones.

El Supremo concluye que «la Xunta de Galicia y las empresas promotoras recurrentes no aportan suficiente fundamentación jurídica contra las paralizaciones cautelares», que no considera «dañinas para los intereses generales», tal como refiere la organización ecologista. La resolución, que es firme, «respalda las medidas de suspensión cautelar adoptadas por el TSXG, impidiendo el inicio de obras de los polígonos eólicos mencionados hasta que no medie una sentencia judicial que resuelva los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Adega en la que se evalúe la legalidad de los proyectos». Afectan «a espacios protegidos, fauna vulnerable y recursos hídricos esenciales para la población», subraya.

Promovido por Green Capital Power SL en los concellos de Vila de Cruces y Lalín, Rodeira afecta a «una zona de máxima sensibilidad ambiental y muy próxima a diversos núcleos de población». Incide en el hábitat de especies vulnerables, como los aguiluchos cenizo (Circus pygargus) y pálido (Circus cyaneus) y los murciélagos de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y ratonero (Myotis myotis), y en peligro de extinción, caso del milano real (Milvus milvus), además de influir «de forma muy negativa» en el Sistema Fluvial Ulla, de la Red Natura 2000, y el entorno del BIC Monasterio de Carboeiro. «Junto a los parques Cunca y Mesada, es parte de la fragmentación de un único macroproyecto eólico, articulada con la finalidad de esquivar una rigurosa evaluación ambiental», arguye Adega.

Pico Seco está promovido por Aerogeneración Galicia SL. Su localización, entre Lalín y O Irixo, «afectaría a áreas de especial interés paisajístico y rompería la conectividad entre las sierras de O Candán, Pena Veidosa y O Cando, haciendo prácticamente imposible la circulación de la avifauna». Supondría una «afectación severa en los recursos hídricos» de lo que se abastece la población local. Adega también cree que es producto de la «fragmentación irregular» de un macroproyecto compartido con el polígono Valdepereira.