Murallón de Son xa ten datas para este ano: será o 4 e o 5 de outubro

O festival Murallón de Son, celebrado na Bandeira, anunciou onte a través das súas redes sociais que o festival será os días 4 e 5 de outubro. Ademais dos concertos dos artistas que leven en cartel, aínda pendentes de anunciar, tamén haberá sesións vermú, xogos populares, pinchadas de vinilos e mercado gastronómico e de artesanía. Dende a organización do festival aseguran que proximamente irán anunciando as confirmacións musicais. No festival do ano pasado actuaron grupos como La Élite, Grande Amore, Terbutalina e Rebeliom do Inframundo, entre outros.