Lalín organiza un taller artesanal para elaborar un pandeiro caseiro

A Concellería de Cultura de Lalín organiza o sábado 26 de abril no edificio sociocultural un obradoiro de construción dun pandeiro afinable cunha duración de catro horas, dende as 16:00 ata as 20:00 horas. O prezo é de 169 euros e inclúe unha funda para o pandeiro que cada participante realice no obradoiro. As persoas interesadas deberán anotarse antes do 20 de abril enviando un correo a culturalalin@lalin.gal ou a bego.blanco@lalin.gal. Tamén se poderá facer unha reserva telefónica chamando ao 986 787 070. Para que se leve a cabo o obradoiro será necesario que haxa mínimo dez inscritos.