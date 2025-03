«Aquí se hacen grandes películas con poco dinero»

El estradense Jorge Castro trabaja en Filamento Iluminación, una empresa especializada en el alquiler de material lumínico para cine y televisión. Tras varios años en el sector, ha conseguido consolidarse como gaffer o jefe de iluminación, un puesto clave en la creación de determinadas atmósferas en las producciones audiovisuales. El pasado fin de semana, "As Neves", de la que él era jefe de iluminación, ganó el Mestre Mateo a Mejor Largometraje.

-¿Cómo llega al mundo de la iluminación en cine y televisión?

-En bachiller ya tenía claro que me gustaba este mundillo. Hice un ciclo superior de Realización de Audiovisuales, y luego realicé las prácticas en la TVG. Más tarde me matriculé en la carrera de Comunicación Audiovisual. Fui enfocándome en la rama de fotografía e iluminación. Empecé a hacer cortometrajes y proyectos pequeños con compañeros y ahí me di cuenta de qué era lo que realmente me gustaba. Después tuve la oportunidad de entrar en Filamento Iluminación, una empresa con sede en A Coruña que se dedica principalmente al alquiler de equipos lumínicos para cine y televisión. Me enganché al trabajo, les gustó cómo me desenvolvía y ahora llevo ya más de cinco años aquí.

-¿Cómo evolucionó dentro del sector hasta convertirte en jefe de iluminación en As Neves?

-Empecé en producciones pequeñas como refuerzo en rodajes, hasta que me asignaron películas completas como eléctrico (técnico de iluminación). En cine, el departamento de iluminación se divide en dos roles: los eléctricos, que manipulan y colocan el material, y el gaffer o jefe de eléctricos, que gestiona el equipo de iluminación y trabaja con el director de fotografía. Tras varias películas y series como eléctrico, empecé a asumir trabajos como gaffer. Mi primera película en este puesto fue "O Corno", que ganó la Concha de Oro en San Sebastián y el Mestre Mateo a Mejor Película el año pasado. La segunda en la que asumí este rol fue "As Neves".

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar como jefe de iluminación en As Neves?

Fue un proyecto muy especial. Trabajé con Lucía C. Pan, la directora de fotografía, con quien ya había hecho algunos trabajos antes. Es una profesional increíble porque tiene claro lo que quiere transmitir con la luz y la atmósfera de cada escena, pero al mismo tiempo deja libertad para que propongas soluciones técnicas.

-¿Cuáles fueron los mayores retos técnicos en la película?

La principal dificultad fue trabajar con recursos limitados. Las producciones en Galicia no tienen grandes presupuestos, así que hay que buscar soluciones ingeniosas para lograr una iluminación cinematográfica de calidad. Además, había muchas escenas en exteriores, lo que siempre es un desafío porque la luz natural es muy cambiante y hay que adaptarse constantemente, claro.

-¿Qué significa para usted formar parte de este tipo de proyectos y que sean galardonados?

-Es un orgullo. Evidentemente, soy solo una pequeña pieza dentro de un equipo enorme, pero el hecho de que estas películas reciban premios y reconocimiento indica que se están haciendo bien las cosas en Galicia. Son películas con presupuestos pequeños, pero con propuestas muy interesantes que tienen mucho recorrido en festivales dentro y fuera de España.

-¿Cómo ve el futuro del audiovisual en general en Galicia?

-Creo que estamos en un momento muy bueno. Cada vez se producen más películas y series, y hay más demanda de profesionales en todos los departamentos. Además, el hecho de que las producciones gallegas tengan visibilidad en festivales y plataformas como HBO o Netflix ayuda a consolidar la industria.

-Para alguien que quiera dedicarse a este trabajo, ¿es más importante tener talento natural o se aprende con la práctica?

-El audiovisual es un oficio que se aprende trabajando. Por mucho que estudies, la verdadera formación llega en el set. Yo hice un ciclo y una carrera, pero en realidad prácticamente no toqué nada de lo que hoy en día es mi trabajo.

-¿Algún rodaje en marcha o un proyecto en el que vaya a participar próximamente?

-Sí, mi próximo rodaje es dentro de un par de meses. Se trata de la película "Monstro", producida por Gaita Filmes. Volveré a trabajar con Lucía Pan como directora de fotografía y yo estaré otra vez como jefe de eléctricos. Comenzamos a rodar a principios de mayo, así que ahora estamos en fase de planificación.

-¿Le gustaría asumir otro tipo de responsabilidades, como la dirección de fotografía o incluso la dirección de una película?

-No, la verdad es que ya encontré mi sitio. Aunque sigo trabajando en algunas producciones como eléctrico, lo que realmente me apasiona es ser gaffer, y mi intención es seguir trabajando y creciendo en esta área.

Suscríbete para seguir leyendo