Los carteros vuelven a concentrarse ante las oficinas de la calle B de Lalín

Los trabajadores de la Unidad de Reparto de Correos en Lalín realizaron ayer una nueva protesta delante de las oficinas de la calle B. A punto de cumplirse un año del comienzo de las protestas, la Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia lo que denomina «prórroga in extremis del acuerdo de la vergüenza firmado por CC OO, UGT y CSIF». El sindicato nacionalista señaló en la reunión de la mesa sectorial celebrada en Madrid del día 13 de marzo que «no vamos a suscribir ningún acuerdo que no contenga mejoras sustanciales en las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de Correos». También recuerdan que después de ser excluidos de las negociaciones anteriores «esta vez se vieron obligados a citarnos debido a las demandas interpuestas por la CIG ante la Justicia y no gracias a la buena fe de la empresa y los sindicatos firmantes del acuerdo de la vergüenza».