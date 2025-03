Ariadna Silva presenta un fanzine en honor a la serie del cineasta David Lynch

La fotógrafa estradense Ariadna Silva presentó la semana pasada su nuevo fanzine titulado The owls are not what they seem, una obra que reinterpreta el universo simbólico de Twin Peaks a través de un relato fotográfico profundamente personal. En este proyecto, Silva se adentra en los detalles ambiguos y misteriosos de la realidad, buscando evocar una sensación de inquietud y extrañeza. Las imágenes, tomadas entre 2018 y 2024 durante salidas casuales, fueron guiadas por la intuición más que por una planificación intelectual, lo que le permitió captar momentos fugaces que remiten al enigma y la atmósfera de la famosa serie de David Lynch.

El fanzine, con una tirada limitada de 50 ejemplares, se agotó rápidamente, lo que demuestra la buena acogida que ha tenido entre los seguidores de la fotógrafa y los admiradores del estilo visual de Twin Peaks. Con una edición cuidada y artesanal, cada ejemplar cuenta con 40 páginas en formato 21x15 cm, impresas en papel reciclado Vilaseca y encuadernadas a mano con un toque de fío vermello. La cubierta de cartulina negra y detalles en papel rojo evocan el misterio y el simbolismo presentes en la obra de Lynch.

Con este trabajo, Ariadna Silva no solo homenajea a Twin Peaks, sino que también celebra el legado artístico de la serie, invitando a sus seguidores a sumergirse en un universo visual cargado de enigmas y referencias sutiles.