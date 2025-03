No veas lo que nos reímos con ellas

En el corazón de A Estrada, la Óptica Nova Visión ha encontrado una forma original y efectiva de conectar con su público. María Barreiro, dueña del negocio, y Paula Martínez, empleada, han convertido las redes sociales en una herramienta clave para promocionar su establecimiento y sus productos a través del humor, el ingenio y la creatividad.

Aunque por fuera podrían parecer un negocio normal, lo que realmente lo diferencia es que sus dos trabajadoras son reconocidas tanto dentro como fuera de su trabajo por sus vecinos gracias a sus interpretaciones humorísticas en redes sociales como Instagram o Tiktok.

«Empezamos con fotos y vídeos muy básicos, pero al final nos aburrimos de hacer siempre lo mismo», explica su dueña. La transición hacia el humor fue casi accidental. «Nos dimos cuenta de que explicar qué es la miopía o cómo funcionan las lentillas no era algo que captara la atención del público. La gente busca entretenimiento y algo diferente», comentan. Así, poco a poco, comenzaron a crear contenido humorístico, utilizando playbacks de diálogos y situaciones cotidianas que combinan con el mundo de la óptica en un tono que consigue sacar más de una sonrisa a sus clientes.

«Yo me parto con ellas. Cada mañana, mientras tomo el café, me pongo un rato con el móvil, y siempre las veo y me alegran la mañana», añade Ana Constenla, clienta de la óptica.

En la Navidad de 2022 subieron un par de vídeos cómicos, pero no fue hasta agosto del año siguiente cuando empezaron a tomárselo más en serio, o más en broma, no sabríamos decir. Desde entonces, la respuesta del público ha sido muy positiva. «Nos paran por la calle, incluso en mis clases de baile en Santiago me reconocieron por los vídeos de TikTok», recuerda su empleada entre risas.

Crear contenido humorístico no es una tarea sencilla. «Organizar los vídeos lleva mucho tiempo, y encontrar ideas que encajen con nuestro sector es complicado. También somos conscientes de que aunque salimos con gafas, la gente se fija en la escena y no tanto en las monturas», explica María Barreiro.

Con la celebración de los Premios Rebumbio, que reconocen la comunicación digital local en A Estrada, Nova Visión podría ser nominada en la categoría de Mejor uso del humor como recurso comunicativo, lo que reconocen que les haría muchísimas ilusión, ya que «sería un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada vídeo».

