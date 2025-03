López sinala os Mestre Mateo como mostra da capacidade do rural provincial

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, salienta a capacidade do rural da provincia para albergar eventos culturais de primeiro nivel como quedou demostrado coa celebración da gala dos XXIII Premios Mestre Mateo que tivo lugar por primeira vez na historia en Lalín. Un evento que conta co apoio do organismo provincial e que se enmarca na aposta do goberno de Luis López por dar a coñecer o interior da provincia, achegar servizos de calidade á veciñanza e descentralizar os grandes eventos culturais.

O mandatario provincial recoñeceu a calidade das obras do audiovisual galego e fixo fincapé na sensibilidade que este sector está a demostrar co ámbito rural, ao retratar con mestría a súa realidade en numerosas ocasións tanto na grande e pequena pantalla. Albergar no quilómetro cero de Galicia como é Lalín un evento cultural destas características só puido ser posible grazas á estreita colaboración entre institucións como a Academia Galega do Audiovisual, o Concello de Lalín, a Xunta de Galicia a través de Agadic, a CRTVG e a Deputación de Pontevedra. Un traballo conxunto de moitos meses de antelación e de reunións que desembocou unha gala que pon un punto de inflexión nas localizacións deste tipo de eventos. O goberno provincial ofrece colaboración en forma de liña de axudas e patrocinios para levar a cabo producións audiovisuais e colabora na organización de distintos festivais do audiovisual que se celebran na provincia, suliña Luis López.