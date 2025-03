«Gustoume ver na gala a compañeiros loitando por unha causa moi perdida»

Nada na parroquia de Botos, Adela Otero Vázquez comenzou a bailar aos tres anos como integrante da agrupación Ailola. Posteriormente incorporouse en Fortín da Pomba, ampliando logo a súa formación na USC. Dende o sábado é unha das premiadas dos Oscar galegos polo seu traballo Marimondra, o novo single do galego Mondra que é un himno LGTBI+.

-Que se sente gañando un Mestre Mateo na casa?

-Foi moi especial gañalo pero moito máis porque foi diante da miña familia e amigos.

-Contaba co premio?

-Teño que dicir que tento ter os pés na terra aínda que sí que é certo que había moitas posibilidades. Pero sempre pensando na posibilidade do non porque levas máis alegrías cando o consigues. É certo que este ano había máis posibilidades ca o ano pasado pero nunca sabes por onde van os premios.

-Quedou alguén fora da dedicatoria do sábado pola noite?

-Pois non o sei. A verdade é que non sei moi ben o que dixen porque estaba moi nerviosa. Empecei a agradecerllo a todo o mundo que eu creía que necesitaba e a quen non llo agradecín alí en público teño por facelo en persoa.

-Que foi o que máis lle gustou da gala do Lalín Arena?

-Penso que ver a un audiovisual unido e a unha industria que aproveita momentos nos que podes ter un micro diante para reivindicar causas ou movementos que son moi necesarios de alzar a voz. Falo do caso de Altri ou da diversidade e o montón de temas que saíron durante a gala. O importante é que quen ten un micro diante e pode pois alce a voz pola xente que non o fai. O que me gustou ver foi a compañeiros de profesión loitando por unha causa moi perdida. Foi moi bonito.

-Esperaban impactar co video?

-É certo que creíamos que cando estás traballando ao final nunca sabes moi ben cal vai ser o impacto real dun traballo como Marimondra. Ao final, o impacto é na xente co recibe pero é certo cando fas videoclips pos sempre máis ovos nunhas cestas que noutros. Tanto a nivel orzamentario ou a nivel de axudas económicas porque sabes que ese tema ou esa canción pode ser un single e polo tipo de canción que es terá máis repercusión. Entón, neste videoclip puxemos todos os ovos na cesta. Sabíamos que ía ser unha canción reinvidicativa e por sio tiñamos un pouco de esperanza.

-E despois de gañar un Mestre Mateo que toca facer?

-Pois toca comer un cocido para celebralo en Lalín na casa dos meus pais e cos meus amigos. E xa mañá toca volver a oficina e seguir traballando moito. Eu traballo na productora de cine Setima que está en Compostela e na que están ao frente Silvia Puente e Anxos Fazáns que o sábado tamén levamos o premio ao mellor documental na gala de Lalín. Trátase de Filmei paxaros voando, dirixido por Zeltia Outeiriño. Porque para ter premios hai que picar pedra. E tamén haberá que resituarse tamén con esto de gañar un premio como o Mestre Mateo.

Suscríbete para seguir leyendo