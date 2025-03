El frío condiciona un inicio de la temporada de pesca con pocas capturas en las comarcas

Una soleada pero fresca mañana se encontraron los pescadores de las comarcas que estrenaron ayer el primer día de la temporada. Como es habitual, los aficionados a esta práctica deportiva salieron pronto en busca de las primeras capturas en los principales cotos fluviales de las comarcas. Las lluvias de los últimos meses llenaron los cauces, aunque dar con las mejores truchas no solo depende necesariamente de las condiciones de los ríos y la pericia del pescador es clave.

En este caso, a tenor de los testimonios de los deportistas, las condiciones meteorológicas sí condicionaron la evolución de la jornada. Una víspera con bastante frío, que se extendió hasta la madrugada, impidió el desarrollo de un día de pesca favorable. Como siempre, hay excepciones, y algunos afortunados se llevaron al cesto truchas de más de 25 centímetros en un día, como indicamos, de escasas capturas. La temporada finalizará con carácter general el 31 de julio y en los cotos de pesca intensiva y en los tramos de pesca sin muerte se prolongará hasta el 30 de septiembre para los 47.000 aficionados con licencia en vigor en Galicia.

Un pescador observa con detalle su lance.

Una trucha en un truel. / Cedida

«Con todos los socios con los que hablamos nos decían lo mismo: un día muy frío que no ayudaba a que las truchas picasen». Esta es la reflexión de José Ramón Rey, dirigente de la sociedad de caza y pesca de Silleda. Explica que con temperaturas bajas es complicado dar con los peces, no tanto por escasez, sino porque no se acercan a la superficie. «Unos nos dijeron que habían pescado tres, otros entre seis y ocho, y eso que ríos como el Toxa afectivamente van llenos, tienen a estas alturas del año un buen caudal, aunque por lo que dicen nuestros socios, no había forma de que picasen», indica.

Antonio García, miembro de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, es un veterano aficionado al que un problema de salud le impidió ir ayer al río. No obstante, la pasión que siente por esta actividad no le privó de conversar con otros compañeros o el guarda de la sociedad y relata que efectivamente el día no invitaba a grandes alardes. Por normativa ya no es posible un número ilimitado de pescadores por coto y, en el caso de Lalín, comparte cupos con Rodeiro. En el Asneiro, entre los límites territoriales de Lalín y Agolada, un pescador capturó un buen ejemplar de trucha; en concreto en la zona entre Alperiz y A Veiga. «El tiempo no ayuda», insiste Antonio García.

Salva Ortega es un experimentado pescador de A Estrada, que también decidió quedarse en casa viendo como amanecía la jornada y tras comprobar que pese a las condiciones adversas los entornos de los ríos «estaban a tope de coches». «Hacía un frío terrible y al estar unos días sin llover en estos ríos pequeños se nota muy pronto la pérdida de caudal, además de que las aguas, por los vientos dominantes, están muy cristalinas», confiesa. Con todo, confía en que con la previsión de lluvia para las próximos jornadas los ríos vuelvan a dar truchas. Por la tarde, ya con el viento en calma y una ligera subida de las temperaturas, las condiciones mejoraron.