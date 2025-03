Proxectos de posta en valor do patrimonio no IES Pintor Colmeiro

Ao fío do I Congreso de Arqueoloxía que se vai celebrar en Lalín na fin de semana do 21 ao 23 de marzo, o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro non quere deixar pasar a ocasión para dar a coñecer os distintos proxectos que vén desenvolvendo en relación coa posta en valor e coñecemento do noso patrimonio. E sobre todo tendo en conta que este é un centro pioneiro na comarca de Deza no traballo académico coa arqueoloxía experimental, para o que contou coa inestimable coordinación do arqueólogo Víctor García Piñeiro.

Proceso de limpeza da rocha para a elaboración do petróglifo. / X.C.G.P.

Nos últimos seis cursos, contando o actual, lévanse realizados cinco proxectos. Alumnado, profesorado, familias, Concello e asociacións veciñais, colaborando de xeito altruísta, fan destes proxectos unha suma de sinerxías beneficiosa non só para a comunidade educativa do Colmeiro, senón tamén para as terras de Trasdeza.

Práctica de debuxo. / X.C.G.P.

Os tres primeiros proxectos, centrados no patrimonio inmaterial, comparten os seguintes obxectivos: Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do galego; a súa presenza nas novas tecnoloxías; o seu uso como lingua vehicular, tanto oral como escrita, no mapa toponímico, e entre os familiares e veciños, cos rapaces valorizando o seu papel como transmisores fundamentais. Xerar dinámicas de traballo que supoñan unha toma de contacto e de corresponsabilidade do alumnado, o profesorado e veciñanza. Ampliar os coñecementos sobre a historia oral do Concello de Silleda a través da recompilación de lendas e topónimos. Establecer un diálogo co tempo a través da valorización das tradicións presentes na toponimia, nas lendas e nos traballos agropecuarios. E familiarizar ao alumnado cos traballos de investigación cooperativos e co manexo das novas tecnoloxías.

Decoración das pezas de olaría. / .

Os dous últimos proxectos, ArqueoColmeiro I e II, teñen como obxectivos: Poñer en valor a riqueza patrimonial de Silleda entre a comunidade educativa do IES Pintor Colmeiro; coñecer a riqueza do patrimonio (material e inmaterial) asociado aos petróglifos de Trasdeza; Indagar sobre os motivos dos gravados nos petróglifos; coñecer e poñer en práctica as distintas técnicas de gravado nos paneis rochosos; elaborar un panel informativo sobre o que é un petróglifo e os petróglifos de Silleda; coñecer as distintas tipoloxías da cerámica prehistórica do noroeste peninsular; aprender a procesar o barro como material básico da cerámica; elaborar olaría reproducindo as distintas temáticas e motivos da cerámica prehistórica; e fabricar e utilizar un forno prehistórico de cocción co que realizar as pezas.

Proceso de creación do forno ao aire libre para a cocción das pezas. / X.C.G.P

En todos eles se desenvolven distintas competencias: No coñecemento e a interacción co mundo físico; leva implícita ser consciente da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa actividade, modificacións que introducen e a paisaxe lingüística resultante. O tratamento da información e a competencia dixital consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. A competencia social e cidadá supón utilizar, para desenvolverse socialmente, o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades; favorece a comprensión da realidade histórica e social do mundo, especialmente do rural, e da súa evolución a través do diálogo coas comunidades actuais. E a competencia cultural implica o desexo e a vontade de cultivar un interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural da propia comunidade.

Frontal do petróglifo As Fereirras cun panel con QR. / X.C.G.P.

Toponimia de Silleda

X.C.G.P.

No curso 2014-15, o IES Pintor Colmeiro desenvolveu o proxecto A paisaxe lendaria e toponímica do Concello de Silleda, gañador do IX Proxecto Didáctico Antonio Fraguas convocado polo Museo do Pobo Galego. Tras un labor de recompilación de lendas e microtopónimos no que se lle deu valor non só ao nome senón á información que cada topónimo aportaba, deixouse constancia do traballo feito coa xeolocalización dos microtopónimos recollidos na aplicación Google Maps baixo o título Microtoponimia do Concello de Silleda e que pode consultarse a través do blogue As Ferreiras-Silleda.

X.C.G.P. / .

Anos despois, coincidindo co inicio do proxecto Galicia Nomeada do Seminario de Onomástica da RAG, o centro foi convidado a subir á aplicación todo o traballo que se tiña realizado. É así como no curso 2019-20, aproveitando o programa EDUexcelencia, un grupo de dez alumnos empezaron a colaborar con Galicia Nomeada. O traballo tivo continuidade no curso 2020-21. Incorporáronse 1.539 microtopónimos coas súas explicación e tradicións asociadas; elaboráronse nove powerpoint con cadanseu kahoot para poder traballar as lendas e topónimos co alumnado do Pintor Colmeiro e dos CEIP da Bandeira e de Silleda; deseñáronse e colocáronse nas portas das aulas 33 paneis relativos a cada unha das parroquias de Silleda; e preparouse un exercicio composto de dez fichas de traballo para coñecer a toponimia maior de Silleda.

X.C.G.P. / .

Mitoloxía de trasdeza

Co obxectivo de ampliar o corpus lendario de Silleda, no curso 2021-22 traballouse sobre a súa mitoloxía. Con alumnado de diversos niveis e contando coa axuda do Departamento de Lingua Galega á hora de entregar e recoller as fichas de recompilación, elaboráronse seis power-point’s sobre seres e espazos mitolóxicos de Trasdeza e oito kahoot para profundar no tema de xeito práctico co alumnado; editáronse nove vídeos con xente de Silleda contando algunha das lendas e tradicións recompiladas; deseñáronse e colocáronse once paneis nos corredores do instituto con aqueles relatos mitolóxicos máis significativos da paisaxe silledense; e fixáronse nun mapa web as 157 de lendas recollidas (tamén se poden consultar no blogue).

Lúas e festas de Trasdeza

Seguindo co patrimonio inmaterial como obxecto de estudo, no curso 2022-23 traballouse o tema das festas das distintas parroquias. Sobre elas realizáronse tres powerpoint e outros tantos kahoot para a docencia nas aulas. Paralelamente, recolleuse información entre as familias do alumando sobre a importancia das fases da lúa, preferentemente nos distintos labores agrícolas anuais. Os resultados desde proxecto quedaron plasmados nun powerpoint e un kahoot, e catro paneis, un por cada cuarto da lúa, coas actividades propias a realizar en cada un deles.

Arqueocolmeiro I

No curso 2023-24 centrámonos no patrimonio material prehistórico. Neste caso, na Idade do Bronce cos petróglifos como vestixio máis recoñecible desa época. Trasdeza conta cun rico patrimonio megalítico, castrexo e rupestre. Este último, pola súa localización e visibilidade, non ten tanto protagonismo coma os outros dous. Incluso o patrimonio inmaterial a el asociado é escaso.

Para o afondamento no coñecemento deste ben patrimonial ideouse o proxecto ArqueoColmeiro, no que participaron Concello, asociacións culturais e unha ducia de profesores e outros tantos alumnos coordinados por Víctor García Piñeiro con charlas, talleres e visitas guiadas ás principais estacións rupestres de Trasdeza. Pero, sen dúbida, o máis espectacular é o petróglifo que se elaborou dentro do recinto do instituto. Empregando ciceis de bronce e líticos de xisto, os alumnos deseñaron e gravaron na rocha os diversos motivos que aparecen nas estacións rupestres. O traballo rematou coa dixitalización do proceso que se levou a cabo e da información relativa aos petróglifos de Trasdeza. Todo este material quedou colgado na rede así como nun panel que se situou no penedo. Achegar este patrimonio ao centro educativo non só enriqueceu o proceso de aprendizaxe do alumnado participante, senón que puxo en valor un patrimonio visualmente menos relevante dentro da paisaxe rural.

Arqueocolmeiro II

No presente curso seguimos afondando na Idade do Bronce e a súa cerámica con Víctor García Piñeiro. Tivemos unha sesión teórica na que se abordaron os seguintes contidos: A cerámica na arqueoloxía, coa situación cronolóxica na Idade do Bronce; a cadea operativa: materia prima, tipos de pastas, preparación, técnicas de fabricación (churro e belisco), formas, tratamentos superficiais (bruñido con líticos), decoración e cocción (forno a ceo aberto, colocación das pezas, madeiras, tempos e temperaturas); contextos (doméstico e funerario).

Posteriormente desenvolvéronse sesións prácticas na que alumnado e profesorado, previo machucado e amasado do barro, compuxeron pezas da olaría propia da Idade do Bronce e decoraron as pezas elaboradas, para posteriormente ser cocidas nun forno ao aire libre.

Conclusión

O proceso de ensino-aprendizaxe vai máis aló do horario lectivo e dun currículo previamente establecido e lexislado. Aí é onde entran programas de innovación educativa como a extinta EDUexcelencia. Poder contar cun profesorado e alumnado implicados en distintas tarefas, así como coa colaboración de distintas asociacións e do Concello, é a clave do éxito e permanencia destes proxectos. Non fan falta fortes investimentos económicos (sirva como exemplo os realizados en proxectos educativos fondeados no Abalar ou no Edixgal) para acadar resultados excelentes e meritorios a ollos da cidadanía. Se estes factores se manteñen, a pervivencia destes e doutros proxectos educativos está asegurada, sobre todo tendo en conta que o ámbito do estudo e da investigación é o propio territorio. Toponimia, lendas, tradicións e vestixios do patrimonio arqueolóxico eríxense como ponte entre o pasado recordado e a identidade social, como nexos a través dos que manter un diálogo co tempo dende un espazo concreto, como marcos que definen as comunidades ás que pertencen determinados individuos, e como elementos que representan unha moral, unha cosmogonía e unha historia propias e definitorias.