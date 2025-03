Todo listo para os Premios Mestre Mateo: Lalín acollerá o maior escenario das vinte e tres edicións

O Lalín Arena xa está listo para acoller esta noite a gala dos XXIII Premios Mestre Mateo, un evento que recoñece os proxectos audiovisuais estreados durante o ano 2024. A novidade é que é a primeira vez que os galardóns se celebran fóra dunha cidade. Ademais, o escenario que acolle Lalín é o máis grande das vinte e tres edicións. «Será a segunda edición con máis público, cunhas 1.400 persoas», aseguraba Álvaro Pérez Becerra, presidente da Academia Galega do Audiovisual, quen agradeceu a toda a veciñanza de Lalín a súa colaboración: «Dá gusto facer cousas en espazos non urbanos».

Dolores Meijomín, José Crespo, Álvaro Pérez Becerra, Jorge Cubela e Xaime Arias fronte ao escenario. / Bernabé

Dende o Concello de Lalín só tiveron palabras de agradecemento pola escolla da vila para a gran festa do audiovisual. «Imos demostrar que estes eventos tamén teñen cabida fóra das cidades e que no interior tamén existimos», sentenciaba José Crespo, alcalde de Lalín, quen aseguraba que esta celebración vai marcar «un antes e un despois». Os Mestre Mateo son o segundo gran evento relacionado co audiovisual e coa Televisión de Galicia que acolle o Lalín Arena no que vai de ano: o primeiro foi a Gala do Cocido -agora Kachucha Fest-, presentada por Xosé Ramón Gayoso e Esther Estévez e retransmitida na TVG en directo.

Esta edición é especial debido ao corenta aniversario da Televisión de Galicia. «Levamos corenta anos da man do audiovisual, dende Sempre Xonxa ata a creación da plataforma AGalega, e así será durante moitos anos», celebraba Xaime Arias, director de Proxección Social da Televisión de Galicia, quen afirmaba que a TVG xa gañou ao ver que «cada ano medra máis e máis o sector audiovisual».

A provincia de Pontevedra tamén está de celebración, xa que dende o ano 2009 -cando os galardóns se celebraron na cidade de Pontevedra- a provincia non acollía a gala destes premios. «Volven os Mestre Mateo á provincia de Pontevedra e imos demostrar que o rural está vivo», aseguraba Jorge Cubela, deputado provincial de Cultura. Pola súa banda, a lalinense Dolores Meijomín, responsable de Política Audiovisual de Agadic, celebrou que nos Mestre Mateo se materializa «todo o esforzo que fai o sector audiovisual durante todo o ano» .

Dende a Academia agradeceron o traballo a todo o persoal involucrado durante estes meses para que a gala chegue a todos os públicos. «Máis de 150 técnicos traballando, máis de 50 empresas involucradas, máis de 70 medios de comunicación locais e nacionais acreditados e máis de 3 horas de gala retransmitidas en directo». «Tamén puidemos demostrarlle a todo o equipo que traballou en Lalín que na comarca do Deza non só hai cocido e que se come moi ben», aseguraba José Crespo, alcalde de Lalín.

Un punto violeta para garantir a seguridade durante a gala

A Academia Galega do Audiovisual aposta por un entorno seguro e sen violencia, por iso, co fin de garantir esta seguridade de cara aos colectivos máis vulnerables, habilitouse un punto violeta no interior do recinto. O espazo está sinalizado coa cor morada e está nun lugar visible para que calquera que precise atención poida acudir a el, no caso de ser vítima de violencia de xénero, sexual ou LGTBIfóbica. Por outra banda, no suposto de presenciar calquera agresión, tamén se poden comunicar no punto violeta.

A gala dos XXIII Mestre Mateo poderá verse esta noite en directo a partir das 22:00 horas na TVG. Estará presentada pola actriz Teté Delgado e contará coa banda sonora de Baiuca, tamén finalista na categoría de Videoclip por Alentejo. A coreógrafa Marta Alonso é a responsable da posta en escena da gala. «Temos un equipo de seis bailaríns e bailarinas», aseguraba Alonso, quen ansia a gran gala para amosar todo o traballo feito nestes meses.