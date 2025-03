Keko Ferreiro prepara en Marruecos y Cabo Verde su asalto al Europeo

A sus 19 años y cerca ya de los 20, Alejo «Keko» Ferreiro afronta una temporada diferente en el mundo del surf. El estradense finalizó la temporada 2024 con un gran cuarto puesto en el Campeonato de España Sub-21 y un puesto 58 en el ránking europeo después de haber disputado solo dos competiciones. Este año sin embargo, su plan es diferente. Keko Ferreiro afronta la que posiblemente sea su última temporada en Sub-21 antes de dar el salto al surf sénior y lo hace con la intención de centrarse en el Campeonato de Europa.

Uno de los motivos para este cambio de enfoque tiene que ver con su descenso de posiciones en el ránking nacional. Según explica, la Federación Española cambió algunos criterios, dando más puntuación a algunas pruebas que se disputaron el año pasado en Canarias a las que el estradense no acudió. «Normalmente no eran pruebas muy importantes a nivel de puntuación, así que no fui para evitarme el gasto. Ahora resultado que sí lo son», lamenta.

Ante esta inesperada situación, Keko Ferreiro ha decidido centrarse en el campeonato continental, que ya cuenta con tres competiciones confirmadas. Su comienzo será en el mes de mayo en Marruecos, cita a la que seguirá una segunda jornada en Ferrol en el mes de julio y una final en Razo, ya en agosto. Además, es posible que se sume una cuarta en Francia en el mes de abril, una prueba que tienen en su calendario de competición por sí finalmente se termina confirmando.

El surfista estradense apunta a que probablemente esta será su última temporada dentro de la categoría Sub-21. Podría tener una última el año que viene, aunque sus planes a estas alturas pasan por pasar su último año con 20-21 centrado en entrenar. De esta manera afrontaría su paso al surfismo sénior con una mayor preparación. «Es salto importante y quiero hacerlo bien más allá de centrarme en las competiciones», afirma.

Keko Ferreiro, durante su pretemporada en Cabo Verde.

Pretemporada

Keko Ferreiro retoma en los últimos días su ritmo de vida normal en A Estrada y sus estudios después de pasar varias jornadas entrenando en Marruecos. La pretemporada del estradense comenzó en el mes de octubre, una vez finalizadas las pruebas del Nacional. Luego vino una concentración iniciar en Marruecos y otra en Cabo Verde, para terminar de nuevo entrenando en Marruecos. «Es bueno ir a conocer las playas donde se van a celebrar los campeonatos. Normalmente llegas allí y tienes solo un par de días para probar las olas. De esta manera ya conozco bien las playas de Marruecos donde vamos a competir», argumenta. «Allí además las olas son más grandes y el agua está más caliente. Eso te permite estar en el agua mucho más tiempo que cuando entreno aquí», explica un hombre cuya base de operaciones principal está en la plaza de A Lanzada y la de As Furnas.