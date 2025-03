Forcarei ratifica el incremento de los precios del SAF

El Concello de Forcarei aprobó ayer en pleno la modificación del contrato vigente del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La medida busca actualizar las tarifas horarias del servicio para que la empresa concesionaria, CS Teresa y José Manuel SL, pueda hacer frente al incremento de los costes salariales de sus trabajadoras. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PSOE y del BNG, mientras que el Partido Popular votó en contra. En la sesión, que tuvo lugar ayer al mediodía, no estuvieron presentes ni el concejal no adscrito, Rafael Fiestras, ni uno de los ediles del PP.

La modificación contractual supone una actualización de los precios fijados en 2020, cuando se formalizó el contrato con una duración de tres años más dos de prórroga, vigente hasta septiembre de 2025. Con el cambio aprobado, la tarifa por hora común de libre concurrencia pasa de 16 a 22 euros, la de dependencia de 16 a 22 euros y la hora extraordinaria de dependencia sube de 18,40 a 24 euros, todas ellas con el correspondiente incremento del IVA. La actualización se produce después de que la empresa solicitara un aumento de tarifas hace meses, justificándolo en la subida de salarios y la reducción de la jornada laboral.

El pleno ya había aprobado inicialmente esta actualización el pasado 28 de febrero, abriendo un periodo para que la compañía presentara la documentación justificativa. Una vez entregada y tras recibir el visto bueno de Secretaría-Intervención, la corporación ratificó este jueves la modificación del contrato, lo que permitirá al Concello pagar a la empresa conforme a los precios actualizados. Sin embargo, el Partido Popular mantuvo su rechazo a la medida, criticando la gestión del gobierno local. A pesar de los informes favorables, los populares acusaron a la alcaldesa de actuar «de manera unilateral» y de haber provocado una crisis en el servicio al no abonar los pagos a la concesionaria durante los últimos seis meses.

Actualmente, el SAF de Forcarei atiende a 69 usuarios, de los cuales 39 son dependientes y 30 están en régimen de libre concurrencia. Durante el último año, se registraron 4.668 horas de libre concurrencia, 15.727,75 horas de dependencia ordinaria y 1.406,75 horas de dependencia extraordinaria.

Por su parte, el PP ha reiterado sus críticas, denunciando que la falta de previsión del gobierno ha llevado a una situación límite, con la concesionaria sin cobrar durante meses. La alcaldesa ha rechazado estas acusaciones, asegurando que la única alternativa viable era aprobar la actualización de precios para evitar la paralización del SAF, un servicio esencial para la atención domiciliaria de los vecinos más vulnerables.