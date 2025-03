El BNG aprecia «dejadez» de la Xunta para recuperar las piezas de Carboeiro

El BNG acusa a la Xunta de «dejadez total de funciones» en la adopción de medidas y de poner plazos para recuperar las piezas «arrancadas literalmente» en los años 50 del monasterio silledense de Carboeiro. Son el Cristo en Majestad y la otra una talla medieval de los evangelistas San Lucas y San Juan situadas en el tímpano de este monumento declarado Bien de Interés Cultural.

La diputada lalinense Ariadna Fernández, en su intervención en la Comisión de Cultura, acusó al Gobierno gallego de no ser capaces de restituir las piezas a pesar de que «le dieron el trabajo hecho» y tildó de «sin sentido» y «falta de respeto» al investigador de la USC Francisco Prado, que fue quien ayudó con sus pesquisas a localizar las piezas que hoy en día se encuentran en el Museu Frederic Marès de Barcelona. »Hay pruebas de que las piezas fueron espoliadas y el museo no oculta de dónde proceden pero no son capaces de que nos devuelvan lo que es nuestro por ley. Es una vergüenza para el Gobierno gallego y una falta de respeto al monasterio y a nuestro patrimonio», afirmó Fernández. Ocho meses después de que el BNG preguntara por las actuaciones para recuperar las piezas, se admite, dijo, que después de contactar con el museo con el ayuntamiento de Barcelona, no fue quien de resolver los hechos y pide la colaboración del Ministerio de Cultura.

«En lugar de adoptar una postura firme y reclamar lo que por derecho y ley es nuestro, le pasan la pelota al ministerio, cuando son ustedes los que tienen la responsabilidad», recriminó Fernández, que añadió: «no fueron capaces de sentar en una mesa las administraciones competentes implicadas, los expertos en la materia y la dirección del museo y explicar la situación y las posibles vías para que las piezas vuelvan a Galicia». La diputada nacionalista recordó que cuando trascendió este caso, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Barcelona anunció que le iba a encargar al museo que se hiciera una investigación para saber qué papeles poseían de la adquisición de las esculturas y, como ya sospechaba el investigador gallego no había más que un papel manuscrito de la viuda del empresario alemán —a quién el museo le había comprado las piezas en los años 70— en el que se reflejaba un pago en metálico de 700.000 pesetas por el tímpano del cenobio. “No tienen nada con lo que justificar la presencia de las piezas allí y la Xunta lleva desde 2023 sin hacer absolutamente nada para recuperarlas», concluyó.

Mientras, la directora xeral de Patrimonio Cultural, Carmen Martínez, que el Gobierno gallego insistirá al Museo Marès. «El regreso de este valioso patrimonio es una justa reclamación de Galicia», defendió y quien recordó que, según las investigaciones publicadas de Francisco Prado, estas figuras fueron espoliadas en el pasado siglo del monasterio silledense y acabaron siendo adquiridas por el museo catalán, desconocedor de esta sustracción ilegal.

Manifestó la «clara decisión» de la Xunta de llevar a cabo «todas las gestiones necesarias» para que ambas esculturas regresen a su lugar de origen. Informó de que el propio conselleiro de Cultura, José López Campos, envió una nueva carta al museo catalán para insistir en esta reclamación y alcanzar su recuperación. Destacó que estos esfuerzos de cara a estas dos figuras se inscriben en las políticas de «consideración, defensa, protección y salvaguarda» de la consellería hacia los bienes patrimoniales.