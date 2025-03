Los Premios Mestre Mateo llenan los hoteles de Lalín: «Cuando se anunciaron ya empezamos a recibir reservas»

Lalín calienta motores para celebrar mañana la gran gala del audiovisual gallego con los XXIII Premios Mestre Mateo y los hoteles de la zona llevan semanas con el cartel de completo colgado. «Tan pronto saltó el tema de que Lalín acogía los premios -se anunció en octubre de 2024-, la Academia Galega do Audiovisual llamó para reservar todas las habitaciones que teníamos disponibles», aseguran en el Hotel El Palacio, donde llevan meses completos.

Una trabajadora del Hotel Torre do Deza prepara una cama / Bernabé

En el Pazo de Bendoiro también acogerán a algunos de los invitados a la gran noche del audiovisual. «Entre que tenemos una boda y que tenemos habitaciones reservadas para gente del audiovisual y otras autoridades, llevamos varias semanas completísimos». Cuentan además que han tenido que rechazar muchas reservas por tener el aforo completo.

Por otra parte, en el Hotel Pontiñas de Lalín dicen que llevan una buena racha. «Venimos de la Gala do Cocido, del Rali do Cocido y ahora los Premios Mestre Mateo», celebran en el Pontiñas, donde dicen que últimamente es «un no parar de trabajar». Para el sector hostelero está siendo una buena temporada, ya que, aseguran, «todos los eventos que se hagan en el pueblo son bienvenidos por parte de la hostelería».

En el Hotel Torre do Deza, donde también llevan meses completos, celebran que la gala de los premios se lleve a cabo en Lalín. «Aquí se quedan actores, presentadores, autoridades... y todo tipo de gente del audiovisual gallego». También han tenido que decir que no a gente, ya que las reservas fueron hechas con mucha antelación. «Cuando se anunció que se celebraba en Lalín, ya empezamos a recibir reservas, y se acabaron las habitaciones con mucha rapidez».

El 7 de octubre de 2024 la Academia Galega do Audiovisual anunciaba en la capital dezana que la gala de los premios Mestre Mateo se celebraría en Lalín el 15 de marzo. Esta es la primera vez que los galardones se organizan fuera de una de las ciudades gallegas: el año pasado se celebraron en A Coruña y el anterior, en Ourense. Álvaro Pérez Becerra, presidente de la Academia, recalcó que fuera de los entornos urbanos «hay otra Galicia que hace cosas, que mueve la economía, y Lalín es un buen ejemplo de esto».

La TVG retransmite en directo la entrega de premios

La gala de los XXIII Premios Mestre Mateo se celebra mañana por la noche en el recinto deportivo Lalín Arena, a partir de las 22:00 horas y la entrega de premios tendrá una duración estimada de tres horas, ya que son veinticinco categorías diferentes. El Lalín Arena acoge cada año la tradicional Gala do Cocido -ahora Kachucha Fest-, que retransmite en directo la Televisión de Galicia. En esta ocasión, la TVG también retrasmitirá los Mestre Mateo para aquellos que prefieran disfrutarla desde sus casas. Otros podrán visualizar el evento desde las gradas, en primera persona, ya que la Academia repartió la semana pasada 400 entradas.

Baiuca será el encargado de poner banda sonora a la noche en la que se conocerán los ganadores de los Premios Mestre Mateo. El artista, también finalista en la categoría de mejor videoclip por Alentejo, interpretará varios temas de su último trabajo, Barullo, un proyecto que fusiona música tradicional con música electrónica y moderna y en el que el baile no puede faltar. Por todo ello, la música será un elemento más de la puesta en escena de la gala, que estará presentada por la actriz Teté Delgado y dirigida por la coreógrafa Marta Alonso.