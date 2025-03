O SED estuda a celebración de concertos en espazos singulares

O grupo de coordinación do Seminario de Estudos de Deza (SED) mantivo na súa sede do Pazo de Liñares unha reunión para organizar as actividades que se levarán adiante ao longo deste ano 2025. Así o avanza a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, que explica que no encontro de antonte se puxeron enriba da mesa un conxunto variado de ideas sobre iniciativas que pode levarse a cabo e sobre as que se tomarán decisións ao respecto na vindeira xuntanza do SED.

Blanco explica que se acordou seguir adiante coa publicación do Anuario Descubrindo que será xa o número 18 e para o que hai xa catro artigos pendentes de 2024. Previsiblemente sacaranse as bases para a vindeira semana a fin de que todas as persoas que o desexen poidan preparar traballos e teñan xa unha data límite de entrega. Tamén se decidiu sacar unhas bases para a presentación de traballos ao Deza Básicos para que as persoas interesadas se presenten coas publicacións que haxa para avaliar sobre a súa idoneidade ou non da súa publicación.Tamén se vai convidar desde o SED a que se sumen novas incorporacións, sobre todo, xente nova, persoas algunhas que xa participaron no SED no 2024.

Ademais tamén se decidiu organizar a visita a Lalín dos integrantes do Anuario Brigantino, devolvendo así o intercambio cultural realizado polo SED a Betanzos o pasado mes de outubro. Será unha visita que será fixada en función da dispoñibilidade dos representantes betanceiros, e na que participará o Cronista Oficial de Lalín, Daniel González Alén e persoal de turismo, explica Begoña Blanco. De igual modo, falouse da posibilidade de levar adiante máis intercambios culturais con concellos que poidan resultar de interese, buscando unha retroalimentación de ideas, contidos e iniciativas que se poidan desenvolver en conxunto. E valoraron a posibilidade de realizar concertos en lugares emblemáticos. Todas estas ideas concretaranse na vindeira reunión, nun mes.