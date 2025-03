«El móvil afecta al niño en lo que deja de imaginar mientras lo usa y lo ensimisma»

¿En qué va a centrar su charla en el centro de educación infantil Dolores Ramos?

En ayudar a clarificar conceptos en cuanto a límites, diferenciar entre límites y normas y ver cómo establecer esos límites porque los niños los necesitan. Que los padres no tengan miedo de ponerlos porque a veces dudan mucho, les cuesta ser claros y firmes, pero los niños los necesitan para vivir y, además, a esa edad es mucho más fácil porque no llevan la contraria.

¿Cómo afecta esa inseguridad?

Cuanto más seguros vean a los padres, más claro queda el mensaje. Con estas conferencias, lo que trato es de ayudarles a que lo tengan todo más claro.

¿Tienen dudas con los límites?

Es que la diferencia entre ser demasiado exigente o no es muy fina, y aparecen muchas dudas. A veces tampoco sabemos la diferencia entre límites y normas, y hay que tenerlo claro porque eso nos ayuda a transmitir el mensaje a nuestros hijos con más claridad, con más firmeza, con más seguridad, y todo contribuye a que ellos respeten esos límites. Si los primeros en dudar son los padres, luego los niños no hacen caso, obviamente.

¿Cuál es esa diferencia entre normas y límites?

Las normas difieren mucho de la familia, del país, de la cultura..., pero los límites no. Los límites son absolutamente importantes y tienen que ver con el desarrollo del propio niño, de la convivencia con los demás. En ningún sitio se pega, no se trata mal a otra persona. El niño tiene que dormir, comer, descansar, cuidarse y asearse. Son temas que tienen que ver con el desarrollo de la persona y que le van a ayudar a poder llevar una vida autónoma e independiente cuando crezca. Y las normas son algo que nos hemos impuesto, pero que no afectan a su desarrollo ni al de los que conviven con él.

¿Influye el carácter del niño?

Sí, claro que influye. Hay niños que tienen las ideas muy claras, algunos quieren salirse más con la suya, otros son más conformistas; los hay más tranquilos y más movidos. Influye su forma de ser, pero son aún pequeños. A esas edades, hacen lo que tienen que hacer, y lo que debemos es actuar con sentido común, con conciencia y con madurez.

¿Qué preocupaciones le transmiten los padres?

Lo que más dudas y conflictos provoca es el tema de los límites. Nos ayudan a vivir y a convivir, y son muy importantes en el propio adulto, pero a veces no sabemos ni cuáles son nuestros propios límites. Y también el tema del acompañamiento emocional preocupa, nos falta información para saber qué esperar y poder acompañarle en cada etapa. La infantil se caracteriza por la inmadurez y muy poco autocontrol.

¿Qué ha cambiado en estos quince años dando conferencias?

Claramente el tema de las pantallas, hace 15 años no eran un problema para las familias, pero ahora hay mucho más mundo digital, muchísimos más conflictos por hijos enganchados y por no saber poner límites. En el caso de los pequeños, les das el móvil pensando que por un momento no pasa nada, pero eso tiene afectaciones en lo que deja de hacer, en lo que deja de imaginar, en lo que deja de distraerse con otras cosas, se evade en sí mismo, y tiene consecuencias a medio y largo plazo.

¿Qué efectos tuvo la pandemia?

Hay niños que crecieron sin ver durante dos años a nadie más que a sus padres y hermanos. Estuvieron muy aislados y les ha costado muchísimo volver al mundo real. Pasó mucha factura y aún lo estamos viendo.

¿Hay hoy mayor concienciación sobre la crianza consciente?Hay una tendencia a poner más atención en cómo hacemos las cosas y, al igual que ha aumentado el interés por una alimentación más consciente y saludable, lo mismo sucede con cómo criamos y acompañamos a la infancia de una forma más saludable para ellos y para nosotros.