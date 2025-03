Unos cines con premio

Uns cines de premio. Os estradenses xa o saben, e agora o recoñecemento chega tamén a nivel autonómico. O esforzo diario por achegar o cinema ás pequenas vilas ten recompensa. Luis Rivadulla e Pilar Matalobos, ao fronte dos Minicines Central da Estrada, serán protagonistas este sábado no Lalín Arena entregando un dos galardóns dos Mestre Mateo.

A Academia Galega do Audiovisual quere poñer en valor o papel fundamental das pequenas salas de exhibición, que, coma esta, loitan cada día por levar o sétimo arte máis alá das grandes cidades. Grazas a elas, a cultura descentralízase e chega a moitos máis espectadores.

Ademais, este cinema convértese en pioneiro ao sumarse á nómina de socios da entidade, dando visibilidade a un sector esencial que ata o de agora carecía da representación que merece na esfera cinematográfica do país.

Porque non todo pasa nas grandes pantallas: nas pequenas tamén hai maxia. Máis, cando o compromiso e a aposta polos filmes galegos é firme, e malia as adversidades que presentan pandemias, a feroz competencia das plataformas de streaming e, en última instancia, a despoboación paulatina dos pequenos concellos, fai que saír adiante como empresa sexa case un acto heroico.

«Sentímonos moi agradecidos, para nós é un orgullo darlle visibilidade non só á nosa sala, senón tamén ao resto das pequenas casas de exposición da comunidade», conta Rivadulla, que explica como acabaron el e a súa dona formando parte desta edición dos Premios ao Audiovisual Galego: «Xa vén de atrás, dende a Academia levaban tempo dicíndonos que tiñamos que asociarnos para darlle representación ao noso sector, e este ano ofrecéronnos entregar unha das distincións, proposta que aceptamos de moi boa gana».

Os Minicines Central da Estrada teñen un perfil moi concreto. Cun balance perfecto entre os títulos blockbuster e proxectos independentes, non só galegos senón tamén nacionais e europeos, representan un concepto de empresa que compaxina o beneficio económico cunha labor cultural encomiable, democratizando o acceso ao sétimo arte.

Para Rivadulla e Matalobos, a sala escura é o comezo e o final de calquera filme, motivo polo que consideran preciso que negocios como o seu teñan máis voz dentro da industria. «Cando un director ou directora pensa en facer unha película, imaxínase como será proxectada na pantalla grande. Posteriormente, cando é nela onde volve a nacer, onde se estrea ao ollo do espectador, por iso é importante que se nos teña en consideración», expón o estradense.

Un faro cultural na vila

Non só se trata de proxectar as cintas. Luis Rivadulla e Pilar Matalobos levan anos dotando ás súas salas dun carácter multidisplinar. Un espazo no que a comunidade pode debatir, preguntar, educarse sobre cine e outras tantas cuestións, xerando un eriquecedor debate que permite aos estradenses achegarse a esta disciplina sen a necesidade de desprazarse a cidades como Santiago de Compostela.

Un exemplo desta labor serían as charlas e presentacións de longametraxes galegas coa participación de persoas involucradas nos proxectos, dende os directores ao elenco, pasando tamén por persoal de produción ou do equipo técnico. Polas súas salas pasaron nomes como Ángeles Huerta (O corpo aberto), Álvaro Gago e María Vázquez (Matria), ou Sonia Méndez e Andrea Varela (As Neves).

«Para nós é unha parte crucial do noso programa de actividades, e imaxinamos que para eles tamén, xa que estar en contacto coa audiencia é algo positivo para calquera proxecto», dinos o exhibidor, que engade: «Ademais, sempre que traemos invitados os veciños vólcanse coa iniciativa, e a xente queda encantada da participación tanto no visionado como no debate posterior».

A maiores, os Minicines da Estrada actúan tamén como catapulta para xóvenes e incipientes talentos, prestando as súas salas para proxectar traballos de menor envergadura para darlles visibilidade, como é o caso da curta Toxos, codirixida pola estradense Jacqueline Reimúndez.

Así, a sala escura local é, paradoxicamente, un faro cultural para a vila e a comunidade.

Un exemplo de superación

Na actualidade, o negocio mantense estable malia as dificultades ás que tivo que facer fronte. Algunhas das cales supuxeron tal ameaza que podían incluso levar ao peche. Este foi o caso da pandemia e as restriccións aparelladas, que facían moi difícil sacarlle rentabilidade ao actividades como o cine. Con todo, Rivadulla e Matalobos non se rendiron, e a base de esforzo e creatividade na busca da reconexión co espectador, conseguiron en dous anos chegar ás cifras pre COVID. «Estamos nuns 15.000 espectadores mensuais, que serían os que tiñamos antes da pandemia, pero gustaríanos mellorar, xa que esta cifra é o mínimo para continuar abertos», relata o rexente do cinematógrafo estradense, que conclúe: «A idea é crecer, e que cada vez sexamos máis».