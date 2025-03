Chus pato visita hoxe o Recreo Cultural

A escritora Chus Pato visita hoxe as instalacións do Recreo Cultural de A Estrad apara protagonizar unha charla dentro do programa «Marzo con M de Muller». A actividade dará comezo ás 21.00 horas e nela, a autora recoñecida co Premio Nacional de Poesía afondará sobre cuestións literarias, así como a súa propia obra, dende a óptica feminista.