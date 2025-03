El BNG lleva al Parlamento las vías de servicio de la PO-533

El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego vuelve a trasladar al Parlamento de Galicia su preocupación por el evidente mal estado que presentan las vías de servicio de la carretera PO-533 desde Lalín al Alto do Faro. Al igual que sucedió en octubre del año pasado, Ariadna Fernández y Luis Bará lo reclaman a través de una proposición no de ley y de preguntas para respuesta oral en el Parlamento de Galicia.

En concreto, en la proposición no de ley, presentada para su debate en comisión Fernández y Bará propone que el Parlamento inste a la Xunta de Galicia «a llevar a cabo el arreglo integral de las vías de servicio de la PO-533 desde Lalín al Alto do Faro, retirando el puente levadizo de As Tecedeiras y procediendo a la limpieza de los márgenes de las vías». En cuanto a la preguntas, los diputados nacionalistas inquieren al Gobierno de Alfonso Rueda si la Xunta «prevé arreglar las vías de servicio y, de ser así, cuándo se llevará acabo». También preguntan si se pondrá en marcha a retirada del puente de As Tecedeiras y se anchearán las vías de servicio para poder adaptarlas a los vehículos que transitan por ellas en la actualidad».