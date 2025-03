O pasado domingo acompañamos a medio centenar de membros da Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, na etapa do Camiño de Inverno entre Lalín e Silleda. A tirada deu comezo na igrexa monacal de Lalín de Arriba para, logo de facer un descanso no Albergue da Laxe, na parroquia de Bendoiro, entrar no municipio de Silleda pola Ponte Taboada, visitando a súa igrexa románica, e continuar camiño entre as carballeiras e as dependencias do pazo Trasfontao.

Polo Camiño de Inverno desde Lalín a Silleda

Ao remate da andaina, logo de atravesar a vila de Silleda, os visitantes colleron o autobús para achegarse á impresionante fervenza do Toxa e, xa de volta, xantaron no restaurante O Camiño, de Silleda, para emprender viaxe de regreso aos concellos da Ribeira Sacra, onde residen a maior parte dos membros desta activa asociación cultural e recreativa.

Polo Camiño de Inverno desde Lalín a Silleda

A Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, con sede en Monforte de Lemos, conta con 450 socios na actualidade, sendo a pioneira e principal promotora do Camiño de Inverno a Santiago, variante da Vía Francíxena para evitar O Cebreiro. Fora fundada en 1999 pola inesquecible Aída Menéndez Lorenzo, quen a presidiu ata o seu pasamento en 2022. Con ela colaboramos, correndo coa recuperación do trazado desta vía a través do municipio de Lalín, dende a Ponte de Pedroso –nas terras de Camba– ata o Albergue da Laxe, onde se xunta co Camiño Mozárabe, a outra ruta xacobea oficial, que atravesa a comarca dezá.