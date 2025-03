«La pandemia nos enseñó que somos débiles y esto volverá a repetirse»

Esta doctora, lalinense de Catasós, tenía experiencia en gestión de Salud Pública y formación en epidemiología, pero la pandemia, confiesa, pilló a sanitarios y al conjunto de la sociedad por sorpresa. Advierte de la conveniencia de administrar correctamente los antibióticos, pues apunta que las bacterias pueden darnos más de una sorpresa porque se desconoce su evolución. Le tocó coordinar la atención primaria en el viejo ambulatorio en el momento más complicado para la sanidad en un ámbito global que se recuerda. Manifiesta que, cinco años después, los contagios por coronavirus no están siendo graves, aunque sí se produjo un incremento de la mortalidad en esta campaña de gripe en pacientes vulnerables o de edad avanzada.

¿ Cómo recuerda aquellos primeros momentos en los que la sociedad tuvo que enfrentarse a una crisis sanitaria sin precedentes?

Estaba pensando ahora sobre eso y concluí: ¡Cómo se olvidan las cosas malas! La mente humana es así, procura olvidar las cosas malas y lo recordamos de forma muy distinta a como lo vivimos, realmente fue durísimo para los sanitarios y para un montón de profesiones que tuvieron que estar al pie del cañón. Mi sensación actual es que aquello no fue tan grave como parecía que era, si bien claro que no fue algo baladí.

¿ Por qué considera que fue menos terrible de lo que parecía?

A ver, creo que no somos ya muy conscientes. Lo vivimos con el uso de las mascarillas; cuando la ponemos los médicos los pacientes nos preguntan si es obligatorio, le decimos que no, pero que si tienes un catarro es recomendable para proteger al paciente. Otros piensan que por una gripe no hay porque colocarse una mascarilla, se perdió esa sensación de miedo de antes para bien y para mal: Para la salud psíquica puede ser muy recomendable, no para la física. También bajó el número de personas que se vacunan y eso no es favorable, porque salvaron muchas vidas.

Aquello para usted fue todo un reto profesional, ¿no?

Así es. Había que aplicar unos protocolos en el centro de salud, de recibir a la gente y decirle que no podían pasar... Recuerdo aquel triaje que me costó mucho hacer, para el que tuve ayuda hasta de mi familia. Creo que fue un sistema novedoso y a la vez supuso un cambio tremendo para todos. Había gente, que conoces de toda la vida, que no comprendía mi posición. Muchas anécdotas también las olvidé, sí recuerdo ver a gente haciendo gimnasia en las plazas de aparcamiento. Otros, porque carecían de información, no comprendían lo que estaba pasando. Y al tiempo las normas que estabas aplicando afectaban al conjunto de la economía local.

¿ Considera que , sobre todo al principio, hubo incertidumbre?

Sí, así es. No te proporcionaban mucha información, pero no porque no se quisiera, no la había. La información llevaba poco a poco, a veces de unas fuentes más o menos fiables, pero fuimos aprendiendo con el propio desarrollo del proceso. Fue uno de los retos más importantes que tuvimos, cuando te enfrentas a algo que conoces es distinto que cuando lo haces contra algo que no sabes por dónde va a salir.

¿No se disponía de información certera en España o en un contexto global?

En un contexto global, era un virus desconocido, no se sabía cómo se iba a comportar.

Esta crisis supuso la reivindicación de la sanidad pública...

Sí, es importante destacar la labor de los sanitarios, también afortunados de estar con gente que jugó un papel fundamental. Tuvimos gente muy buena en Salud Pública, buscando vacunas... Siempre me sentí orgullosa de la sanidad que defendí y creo que Galicia lo hizo muy bien. Recibimos vacunas lo más rápido posible, luchaban para conseguir material... Pero agradecida también le estoy a los pacientes por responder fenomenal, a las empresas que nos regalaban material cuando todavía no lo había; fue realmente emocionante, podías ofrecerle material a tus compañeros para que trabajasen de una forma más segura.

¿Qué nos enseñó la pandemia?

Que somos débiles, porque esto seguramente volverá a repetirse. Quiero hacer hincapié en las vacunas y en la protección, sobre todo para los pacientes más vulnerables y a sus acompañantes. A las vacunas se le echó la culpa de muchas cosas y se sigue haciendo sin ninguna base científica.

¿Estamos mejor preparados para afrontar otra?

Sí, aunque existe otro problema por el mal uso de los antibióticos y el desarrollo de las bacterias hay que tenerlo en cuenta. Es preciso concienciar a los sanitarios para usen bien los antibióticos y los pacientes tienen que ser pensar que los virus no se curan con antibióticos: esto nos puede explotar en las manos. Las bacterias son cada vez más resistentes y el desarrollo de fármacos no va a esa velocidad. Las bacterias pueden ser un problema en un futuro no muy lejano.

«Estamos recibiendo pediatras de otros municipios; hay pocos profesionales»

Algo más de cuatro meses después de la puesta en marcha del CIS, ¿qué valoración hace de esta infraestructura?

La verdad que estoy encantada, porque las dependencias son muy buenas; el espacio físico también es importante en el trabajo, no es lo mismo esperar para una consulta en las salas de espera que teníamos en el ambulatorio. Es más confortable para los trabajadores y para los pacientes.

A los pocos días de su inauguración comenzaron las críticas por falta de pediatras...

Todos sabemos que hay pocos profesionales y de la mano de la gerencia de Santiago vamos haciendo horas extraordinarias los compañeros que estamos. En Pediatría estamos recibiendo profesionales de apoyo de otros ayuntamientos o haciendo tardes otros profesionales que pueden. También disponemos del apoyo de personal del servicio de urgencias para evitar que se generen listas de espera. Y respecto a las especialidades, ya está funcionando cardiología y también neumología, que eran las que teníamos previstas.

