El BNG demanda la reposición de la capa de rodadura de la calle García Sánchez

El BNG de Lalín pide al gobierno local el arreglo integral de la calle García Sánchez, un vial en zona residencial y de servicios que se encuentra "destrozada". Alega que los vecinos de la zona le trasladaron que el estado del firme fuerza a los vehículos a circular a velocidades muy reducidas

El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, dice que esta calle, que enlaza con la Ronda Leste a través de O Rodo discurre paralela a la Carballeira do Rodo "tiene un considerable flujo de tráfico por su ubicación en una zona residencial y con dos áreas comerciales próximas, con el que eso supone de tránsito diario" "No hay modo de evitar los numerosos baches para circular por la calle, tanto en coche como a pie", critica Vilariño, que afea al gobierno local su incapacidad para hacer un seguimiento del estado y labores de mantenimiento de las carreteras, ni siquiera las del casco urbano e indica que en este caso ya es preciso un adecentamiento integral urgente. Los daños que presenta esta calle no son de ayer ni del mes pasado, sino que responden a la política de abandono que practica el gobierno local, que apura mucho a aglomerar las calles en las campañas electorales y el resto del año ni mira para ellas ni atiende las quejas de los vecinos".

El portavoz anuncia una iniciativa plenaria en este sentido para que los vecinos vean atendidas sus demandas.