La vuelta al rural: Lalín favorecerá que cada área parroquial tenga una taberna

El concepto de las áreas parroquiales de Lalín quedó definido el año pasado como fórmula, según los planteamientos del grupo de gobierno, de mantener un equilibrio entre un rural que se vacía y un núcleo urbano. Si no hace demasiado tiempo la mitad de los lalinenses vivía en las aldeas, ahora en las calles de la trama urbana se concentra el 60% de los vecinos.

El primero de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado de la Estrategia Integrada de Desarrollo Local (Edil) que aspira a un máximo de 15 millones de euros para inversiones se centra precisamente en este equilibrio entre el rural y el urbano. El grupo de gobierno reservó 3.140.000 euros para desarrollar unas acciones que, según el cronograma remitido a la comisión valoradora de los fondos europeos, podría estar rematado a finales de 2029.

La recuperación del negocio tradicional de taberrna-colmado es una de las apuestas, focalizando su interés como punto comercial y de socialización. Para lograr este objetivo se plantea habilitar una de ayudas para la puesta en marcha de un colmado taberna en cada una de las 8 áreas parroquiales, que facilitará el acceso de la población a los productos de consumo diario más básicos, evitando desplazamientos al núcleo central de Lalín. Estos negocios eran antiguos ultramarinos de los pueblos que combinaban la venta de alimentos con la actividad de una taberna tradicional y que tradicionalmente funcionaban también como puntos de encuentro y socialización entre los ciudadanos, siendo este es otro de los usos que se pretenden recuperar.

Las tabernas fueron desapareciendo en los últimos años. Falta de relevo generacional o la despoblación de las aldeas forzaron a echar el cierre a decenas de negocios en los que además de funcionar como un bar al uso, ofrecían a los vecinos productos de primera necesidad tanto para el hogar como en alimentación. La de Pachín, en Moneixas, es una de las pocas que subsisten, con el mérito añadido de mantener su actividad desde 1968. Cabe recordar que las ocho áreas parroquiales son las siguientes: A Balouta ( Moimenta, Cadrón, A Veiga, Parada y Alperiz); Val do Arnego (Cercio, Palmou, Palio, Cangas, Rodís, Cello, Val, Camposancos y Galegos); Do Candán (Vilatuxe, Barcia, Gresande, Soutolongo, Doade, Lodeiro, Lebozán, Anseán y Zobra); Val do Deza (Prado, Bendoiro, Cristimil, Noceda, Busto, Méixome, Madriñán, Anzo y Losón); Vía da Prata (Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova); Val do Boi (Goiás, Xaxán, Maceira, Alemparte, Castro y Albarellos); Carrio Sur ( Filgueira, Santiso, Sello, Fontecabalos, Bermés y Erbo); y en Alto de Vales están Catasós, Moneixas y Donramiro.

Por otro lado, el proyecto incluye mejoras en los centros sociales de Botos, Cercio y Goiás. La humanización de un espacio público en Filgueira, una senda peatonal entre la iglesia y el Pazo de Bendoiro, en Prado, y la regeneración del entorno del auditorio de la parroquia de Muimenta.

Centros sociales funcionarán como espacios inteligentes

La puesta en marcha de centros inteligentes en los locales sociales es otra de las iniciativas de esta estrategia. Así, plantea la puesta en marcha de centro digital de atención municipal en los locales sociales de las cabeceras de cada área parroquial. La digitalización de los citados centros y su integración en la tarjeta ciudadana de Lalín, favorecerá el acceso de la población del rural a la información municipal y los servicios de administración electrónica. Además, se implantarán en los locales sociales soluciones que permitan su monitorización y gestión eficiente y mejoren el confort de las personas usuarias, avanzando su transformación digital hacia el concepto de smart building. Incluirán cartelería digital en el exterior, red wifi, sistema de control de accesos integrado con la tarjeta ciudadana, sensores que permitan gestionar las condiciones de seguridad y confort, equipamiento necesario para la realización de trámites administrativos on-line, talleres, cursos o seminarios. Se impartirá formación e información sobre la tarjeta ciudadana y en habilidades, uso y gestión de herramientas tecnológicas para acceder a los servicios de administración electrónica. De manera complementaria se instalará un punto de atención presencial, con asistencia periódica por parte de personal técnico municipal.

