Viajar sin moverse de la residencia

Los usuarios de la Residencia de Maiores de A Estrada vivieron ayer una jornada diferente gracias a la Asociación Imaxina e Axuda, que forma parte del Centro Juvenil La Estación. La entidad llevó hasta el centro gafas de realidad virtual, juegos de memoria y hasta pistolas NERF para proporcionar una mañana de entretenimiento y estimulación cognitiva a cualquiera con ganas de pasar un rato ameno con estas nuevas tecnologías.

Probando su puntería con pistolas NERF. | S P.

La idea de acercar la realidad virtual a los mayores surgió hace año y medio, según explica la presidenta de la asociación, Laura Piso. «Mi abuela tenía Parkinson y le costaba salir a la calle. Me pregunté: ‘Si no puedo sacarla para que reciba estímulos, ¿por qué no traer la calle a casa?’», relata. Y así fue cómo comenzó todo. Contactaron con el Concello de A Estrada, que financió las primeras gafas para probar la iniciativa. La acogida fue tan positiva que decidieron ampliar el proyecto. «La tecnología con personas mayores siempre nos generaba dudas, pero la respuesta fue fantástica», comenta ella.

El problema era el coste del material. Por eso, la asociación presentó la iniciativa al X Talento Challenge, un concurso organizado por la Fundación ONCE. «Tuvimos la suerte de ganar y eso nos permitió comprar más gafas. Gracias a esto, hoy estamos aquí, pero también fuimos a Madrid y a finales de abril vamos a Granada para continuar con la ‘Gira de Residencias’», señaló Piso.

Los residentes quedaron fascinados con la experiencia, como Balbino, que viajó a través de las gafas a lugares en los que había estado en el pasado. «Vi los flamencos en la isla de Bonaire. Trabajé allí un año, pero en aquel entonces solo podía verlos a un kilómetro de distancia. Ahora, con las gafas, los tenía justo delante», cuenta emocionado. Otros participantes, como Rosa, disfrutaron reviviendo escenas de su infancia: «Vi cómo peleaban los cerditos por la teta de su madre. Me encantó. Me recordó a cuando era niña».

La jornada no solo incluyó gafas de realidad virtual. También hubo juegos de memoria, actividades de teatro y juegos de rol, aunque en esta ocasión los voluntarios fueron menos de lo habitual debido a un brote de gripe en la residencia.