Denuncian que el CEIP de Piloño no dispondrá hoy de servicio de comedor

Los alumnos del CEIP Cerdeiriñas de Piloño deberán llevar hoy un bocadillo o ir a comer a casa. Esta es la consecuencia de que el centro público de la parroquia cruceña se quede al menos hoy sin servicio de comedor. Así lo aseguraban ayer tanto desde la Anpa del centro como por parte del BNG.

El colectivo de padres y madres aludió a la recepción de una comunicación a través del sistema de mensajería Abalar. El centro explica que no será posible disponer de comedor al no haber personal de cocina. Propone a los progenitores que les preparen un bocadillo a sus hijos para comer al mediodía, pero también se les ofrece la alternativa de recogerlos para ir a comer a casa. Por último, se aclara que ese día será descontado al alumnado que paga por acudir al comedor.

La Anpa dice ser conocedora desde hace 15 días de que el contrato del cocinero no se renueva porque rebasa los 3 años y por eso desconfía que el alumnado no solo se quede hoy sin comedor, sino que esta problemática pueda extenderse por más tiempo, razón por la que exige a la Xunta que actúe de inmediato. «Agradecemos todo el esfuerzo e implicación al personal docente, no docente, familias; la labor del cocinero, Fernando, que está sufriendo esta situación laboral y que tanto dio de sí en el CEIP», manifiesta.

El BNG, por su parte, censura que 68 niños se vayan a quedar sin comedor y pide al gobierno municipal que actúe y la diputada Ariadna Fernández llevará este asunto al Parlamento de Galicia. «Es un agravio a toda la comunidad educativa», afirma el portavoz municipal, Álex Fiúza, quien se pregunta si en el comedor de la Xunta también se servirán solo bocadillos mientras dure esta situación en el colegio de Piloño.