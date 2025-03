El TSXG frena el proyecto eólico Paraño Oeste por sus riesgos ambientales

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza cautelarmente el polígono eólico Paraño Oeste a petición de la organización ecologista ADEGA. Este parque está proyectado por Eólica Galenova, S.L.U. en Forcarei y Beariz, en la comarca de Terra de Montes. Contaría con un total de 14 aerogeneradores de 180 metros de altura que se situarían en una zona fundamental de la Dorsal Gallega como corredor ecológico entre la Serra do Suído y los espacios de la Red Natura ZEC Serra do Cando y ZEC Serra do Candán. Además, se encuentran tres Áreas de Especial Interés Paisajístico.

Esta determinación del tribunal gallego supone que, a pesar de contar el proyecto con la autorización administrativa y de construcción de la Xunta de Galicia, las obras no se podrán iniciar hasta que no se dicte sentencia sobre los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la demandante. De esta manera, la efectividad de las autorizaciones queda suspendida temporalmente.

El alto tribunal gallego justifica su decisión de paralizar cautelarmente el proyecto basándose, en gran medida, en los argumentos presentados por ADEGA para solicitar esta medida,donde destacan el de la proximidad a espacios protegidos de Red Natura y áreas de especial interés paisajístico; y la posible afectación a aguas protegidas y potables y sus riesgos hidrológicos, entre otros.

Este logro colectivo se forjó gracias a la campaña de recaudación solidaria #TiPodesParalos, la cual está detrás de esta victoria judicial, donde ADEGA agradece toda la solidaridad recibida por parte del vecindario y demás asociaciones y plataformas que ayudaron en la campaña de recaudación.