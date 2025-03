Música e teatro pola muller

O IES Laxeiro acolle esta semana actividades con motivo do Día Internacional da Muller (8M). Onte hubo música e teatro e hoxe a protagonista será a deportista e psicóloga Alba Rubial.

Grupos da ESO e de primeiro de BACH asistiron, no salón de actos, á interpretación das seguintes cancións por parte de alumnas do centro: Je te Laisserai des mots, de Patrick Watson, a cargo de Carmen González (4º ESO) e Carlota Cochón(1º ESO); Puerta violeta, de Rozalén, con Jainny (3º ESO) e Lucía Agra (1º BACH); Sin miedo, de Vivir Quintana, con Carlota Piñón(4º) e coro de Carmen, Jainny, Lucía, Alba(4º), Carolina(3º) e Virginia (2º). No mesmo sitio, as alumnas de Literatura Universal representaron unha obra de teatro escrita a partir do libro O coloquio das quiltras, de Lina Meruane. Ademais, algúns alumnos asistentes participaron lendo fragmentos de obras como Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta e outros libros máis actuais.

O IES Laxeiro rende hoxe homenaxe a «unha muller da que a traxectoria é sinónimo de esforzo, paixón e éxito: Alba Rubial». Dará unha charla ás 9:20. Destacada nadadora desde os 8 aos 18 anos, foi logo xogadora profesional de rugbi no CRAT Coruña, na División de Honra, clube do que é capitá. Amais, desenvolve unha exitosa carreira como psicóloga infanto-xuvenil e directora de Explora Espazo Educativo.