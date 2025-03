A Estrada penalizará a la empresa adjudicataria de la Festa do Maior

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, ofreció ayer explicaciones sobre la celebración de la Festa do Maior, después de que el segundo plato del menú no llegase a su debido tiempo para cerca de 50 de las más de 700 personas congregadas el pasado sábado en el pabellón Coto Ferreiro. El jefe del ejecutivo local exigió in situ respuestas por parte del gerente de la empresa que ganó el concurso abierto convocado, conforme a la ley de contratación pública, y a primera hora de ayer mantuvo una reunión con los departamentos municipales de Secretaría e Intervención. Al final, anunció que el Concello penalizará a la adjudicataria.

“Estamos depurando responsabilidades en base al contrato, analizando las penalizaciones que se le pueden establecer a la empresa por incumplimiento del contrato, tanto por la cantidad de comida servida cómo porque hubo personas, cerca de 50, a las que no les sirvieron el segundo plato y hubo que ir a buscar comida fuera, algo que es completamente intolerable”, dijo el mandatario. “Los contratos están para cumplirlos”, añadió.

El alcalde no pasó por alto las críticas vertidas por el PSOE. En todo caso, no quiso entrar a rebatir las palabras de su portavoz, Luís López Bueno, y se limitó a hacer hincapié en que “evidentemente, nadie puede dudar de que el Concello de A Estrada es el primero interesado en que esta comida la sirva una empresa local”. “Hacer cinismo político está muy bien cuando interesa, pero yo como alcalde no tengo la capacidad de dirigir los contratos. La contratación pública va a la plataforma general del Estado. Cuando sale mal está muy bien señalar con el dedo al alcalde pero, por suerte, las empresas de A Estrada trabajan mucho y bien fuera de A Estrada. Si los demás municipios no hubiesen permitido el acceso a estas empresas que trabajan de lujo y llevan el nombre de A Estrada por el mundo adelante, solo trabajarían un día al año con el contrato de este Concello. Por lo tanto, no era posible vetar la ninguna empresa por ser de fuera”.

Louzao reconoció que lo de este año fue un “contrato suculento” que atrajo a más empresas de las habituales en el proceso de licitación. Asumió que la firma que resultó adjudicataria no incurrió en baja temeraria y ganó el concurso con una diferencia de solo 50 céntimos por menú con respeto a la siguiente licitante, que resultó ser una empresa estradense.

“El problema fue que no se cumplió. Yo estoy triste, no por lo que diga el señor López Bueno desde el PSOE, sino porque hay 700 personas que, como el ayuntamiento, tenían una expectativa en esta comida que no se cumplió” y avanzó que están analizando como “aplicar todo el peso que se pueda para penalizar a la empresa”. “Pondremos las trabas, pero no podemos devolver la cantidad y la calidad de la fiesta que pretendía ser un homenaje para nuestros mayores”.

Louzao hizo alusión al conflicto generado “dirigidamente por parte del PSOE”, a lo que le pidió “una reflexión”. El regidor cuestionó a los socialistas no haber revisado noticias sobre el contrato abierto que tuvo que hacer en su día el Concello de Lugo para la celebración del San Froilán. Recordó que el procedimiento finalizó con una empresa de Madrid como adjudicataria, “con el conflicto que se generó para las empresas de allí o con los comentarios de que en el San Froilán, tal como dice el señor López Bueno, se sirve pulpo de Madrid”.