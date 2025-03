De los escenarios al taxi: «Soy como El Fary, pero al revés»

Meritxell Noya Jubín nació en Andorra en el año 1972, pero con tan solo 2 años sus padres la enviaron a Silleda a vivir con su abuela. En 1979, cuando ella tenía solo 7 años, su abuela falleció y sus progenitores retornaron para criarla a ella y a sus dos hermanos. Ahora tiene 52 años y vive en Monforte de Lemos con su marido. Tienen dos hijos y la música es una de sus grandes pasiones compartida. Ella misma se define como «El Fary, pero al revés», debido a que compagina su carrera musical con su trabajo como taxista.

Meritxell y su marido, Modesto Arias, a principios de los 2000. / Cedida.

Como buena niña silledense, no podía faltar la visita anual a la Semana Verde. Allí, Meritxell escuchó hablar del resurgir de la Banda de Música Municipal de Silleda, desaparecida en 1977 a causa de la emigración de algunos de sus componentes principales. Ella tenía claro que quería formar parte de aquel proyecto musical. En 1988 se refundó la banda y Meritxell, a pesar de que su familia no apoyaba la idea por el hecho de ser mujer, consiguió entrar en la agrupación musical. Uno de sus grandes maestros fue José Fernández García, quien refundó la banda y quien animó a Meritxell a estudiar música y a tocar la trompeta.

Durante su juventud compaginó la banda con los trabajos que le iban saliendo, principalmente en la hostelería. Cuando ya tiene la mayoría de edad, Meritxell entra en la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda, apoyada por Manuel Molinos, otro de sus grandes referentes musicales. Unos años después da el salto a la orquesta, ya que le hablan varias de la zona. Trabajó en la Orquesta Caracas de Lalín cinco años, para después dar el salto a la Solymar de Santiago, en la que decidió estar solo una temporada. Luego formó parte del Grupo Diseño de Lalín, que con el tiempo cambió la parte de grupo por trío para, finalmente, quedar en dúo.

Con 30 años se casa con Modesto Arias y se va a vivir a Monforte. Allí, decide que no quiere dejar la música y funda con su marido el Dúo Meritxell. «Así tengo claro que no me van a robar el nombre», bromea. Su esposo no tenía ni idea de música, todo se lo fue enseñando Meritxell con los años, desde 2002, año de fundación de la agrupación que todavía mantienen.

Su vida como taxista

Al tener su marido un taxi, decidió ayudarle y trabajar de ello. «Siempre digo que soy como El Fary, pero al revés, porque él primero fue taxista y luego artista, y yo, aunque soy las dos, empecé como artista». Al ser una profesión masculinizada, Meritxell dice que nunca lo tuvo fácil. «El mundo del taxi es como el de la música, es machista y tienes que aguantar comentarios desagradables», lamenta la silledense. Cuenta que, nada más empezar a trabajar como taxista, un señor que se subió al coche dudó desde el principio de que tuviese permiso para ejercer el trabajo.

Por otra parte, dice que «de 28 taxistas que hay en Monforte, tres somos mujeres, y gracias a nosotras hay taxi hasta las dos de la mañana». Ahora Meritxell compagina su trabajo al volante con su otra tarea y verdadera pasión: la música. «Por la semana estoy hasta las dos de la mañana con el taxi y el fin de semana, siempre que puedo, sobre los escenarios».

A pesar de que se siente «más de Monforte que de Silleda por llevar más de veinte años viviendo allí», ella es muy de volver a casa. Sigue formando parte de la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda, aunque lleva años sin poder asistir regularmente. «Espero impaciente la jubilación para tener tiempo y volver a la coral».

La vuelta a casa de Meritxell no es por Navidad, al menos, la última, sino por Entroido. El Domingo de Baldréus actuó junto a su marido en el pueblo que la vio crecer. Allí apareció, disfrazada con un mandil, lista para darlo todo. «La gente se lo pasó genial, me gustaría poder volver el año que viene».