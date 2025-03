Colegio e instituto de Forcarei sufren asaltos nocturnos

El CEIP Nosa Señora das Dores y el IES Chano Piñeiro, de Forcarei, fueron asaltados la pasada madrugada. Un grupo de desconocidos accedió al interior del colegio en la noche del domingo, entre las 21.30 y las 22.00 horas, y, tras sonar la alarma del centro, habrían intentado acceder al instituto anexo, donde también forzaron una ventana y revolvieron varias aulas y dependencias en busca de un botín que, finalmente, no encontraron. A pesar de los daños materiales, que no son graves, no se echó en falta dinero ni ningún objeto de valor en los dos centros, como podrían ser los portátiles o algún otro material educativo.

La ventana por la que se cree que entraron. / Cedida

Según explicó el director del colegio, Toño Vidueiros, los intrusos no robaron nada, pero sí dejaron signos evidentes de que buscaban dinero. «Sospechamos que entraron con ese objetivo porque revolvieron algunos cajones de las aulas, pero no llevaron ordenadores ni otro material de valor», añadió Vidueiros. El director del IES, Xoan Carlos Garrido, también lamentó el incidente, y afirma que «denunciaremos aunque no hubo robo de dinero ni material».

Puerta de un aula que amaneció abierta.

Episodio anterior

No es la primera vez que estos centros sufren incidentes de este tipo. Hace un año y medio, otro intento de robo similar tuvo lugar en este mismo colegio, también sin sustracción de objetos, pero con algunos daños materiales, lo que no demuestra si se trata de una simple gamberrada o va más allá.

Tras este nuevo intento de robo, los centros ya están trabajando en medidas para reforzar la seguridad del centro. «El miércoles vendrá una empresa para revisar el sistema de alarma y mejorarlo», señaló el director del CEIP. En Forcarei esperan que con así se puedan evitar futuros intentos de robo y garantizar la seguridad tanto de las instalaciones como del material.