La humedad de la tierra retrasa la siembra de tomates y pimientos

La época de sementar tomates y pimientos ya está aquí, pero el tiempo no da tregua y la humedad y la lluvia frenan los trabajos en la huerta. Lo que sí están preparando aquellos que tienen un huerto son los semilleros. «La gente está comprando bastante y preparando los semilleros, pero con este tiempo no se puede hacer nada más porque las semillas se ahogan con tanta lluvia y humedad», cuenta Julia Cagide, gerente de la tienda agrícola Agrogargallo de Lalín. En cuanto a ventas, dice que la gente se anima a comprar la semilla, pero sin aún arriesgarse y siendo prevenidos con las plagas.

El tomate y el pimiento son dos hortalizas que suelen sembrarse en esta época para recogerlos de cara al verano. El frío, la lluvia y la humedad hacen que sea casi imposible, también para aquellos que tengan un invernadero. «Las heladas pueden afectar incluso a lo que tienen un huerto en el invernadero, por el momento habrá que seguir esperando hasta el mes que viene o incluso hasta mayo», dice Cagide. A pesar de todo, si se decide plantar en el invernadero, se recomienda trasplantar fuera cuando mejoren las temperaturas y desaparezca la humedad del ambiente y de la tierra.

Entre las variedades de tomate que más compra la gente para sus huertos se encuentran, sobre todo, las autóctonas, ya que son mejores para adaptarse al clima de la zona. Tomate gigante rosa, negro de Santiago, cherri, kumato, corazón de buey… Son las variedades más solicitadas en las tiendas agrícolas de la comarca de Deza.

Por otro lado, los viveros, al retrasarse la época de sementar, tardan más en enviar las plantas. «Hasta abril o mayo no se empieza a trabajar la huerta exterior, o al menos esa es la tendencia de los últimos años debido a las lluvias», afirma Mar Hernández, de la tienda Agrohorta de Silleda. Tanto este año, como el año pasado, la lluvia y la humedad fueron las grandes protagonistas de estas fechas. Mar también nota que los últimos años hay más plagas y más inconvenientes que frenan la preparación de la huerta.

Remedios caseros

Lo más importante cuando se tiene una huerta es la prevención. En cuanto al mildiu, se recomienda sulfatar cada 15 días con cobre, según Julia. La niebla y la humedad son el caldo de cultivo perfecto para que aparezca esta plaga, por lo que hay que estar alerta y a la mínima señal de su presencia tomar medidas para que no se expanda por el huerto. Si aparecen manchas de color verde grisáceo o amarillas sobre las hortalizas, que se van convirtiendo en marrones, es probable que la planta tenga este hongo. La forma de proceder, según las tiendas agrícolas de la zona, es eliminar aquellas hortalizas visiblemente contaminadas para luego sulfatar las que queden.

Por otra parte, siempre hay quien apuesta por los remedios caseros. El aceite de Neem se utiliza como insecticida ecológico y como repelente natural en las huertas. También es un buen insecticida el jabón potásico, que sirve -al igual que el aceite de Neem- para combatir las plagas en las plantas, como pueden ser el pulgón o la chinche, muy presentes en las huertas.

Otro remedio natural contra el pulgón son las ortigas. Dejándolo macerar unos quince días en agua, se forma un buen insecticida, según las tiendas agrícolas. Una vez las ortigas fermenten, se cuelan para sulfatar con el agua sobrante, siempre después de diluirla. El agua que queda tras hervir ajo o cebolla -también hay que colarla- puede ser otro remedio natural con el que podemos sulfatar nuestra huerta.

Los pulgones son insectos muy pequeños que se organizan en colonias. Además, su reproducción es veloz debido a que no es necesaria la presencia de un pulgón macho. Con una rápida prevención, se podría frenar el avance de la colonia de este insecto.

El gusano taladro, un quebradero de cabeza para los que tienen huerta

La humedad es uno de los principales problemas con los que lidiar cuando se tiene una huerta. «El año pasado hubo mucho bicho debido a la humedad, y este año vamos por el mismo camino», lamenta Julia Cagide, de Agrogargallo. Lo más importante ahora mismo, antes de empezar a trabajar la huerta, es la prevención para que los cultivos no sufran por las plagas.

El gusano taladro o gusano de alambre es uno de los quebraderos de cabeza de aquellos que tienen un huerto. «Va por debajo de la tierra y es muy difícil de quitar», dice la gerente de Agrogargallo, quien afirma que una vez este bicho ataca, «las hortalizas ya no van para arriba». Este bicho es una de las mayores preocupaciones de las personas que tienen un huerto, ya que es difícil de detectar y de evitar. Para mantenerlo lejos de las hortalizas, lo recomendable es, según las tiendas agro, remover y airear bien la tierra antes de sembrar.

También es importante la rotación de cultivos, es decir, dejar que la tierra se recupere de un año a otro. Las plantas absorben los nutrientes, como pasa, por ejemplo, con el tomate y el nitrógeno. Cuando la tierra está débil en nutrientes, es más propensa a plagas y enfermedades, por lo que deben rotar de zona.

Lechuga, repollo y cebolla: las hortalizas que mejor resisten al mal tiempo

Una de las opciones que nunca falla cuando el tiempo no ayuda es la lechuga. En las tiendas agrícolas dicen que no hay época para esta hortaliza, y que la gente la compra todo el año, aunque es importante asegurarse de que la variedad es la correcta, ya que no todas requieren los mismos cuidados. Los repollos o las cebollas son otra alternativa recomendada, ya que son más resistentes al clima que otras hortalizas. Mar, de la tienda Agrohorta de Silleda, dice que se puede aprovechar esta inestabilidad propia del mes de marzo para plantar algunas de estas hortalizas que son más resistentes, y prepararse para trasplantar. «Algunos días parece que es primavera y otros parece que es invierno», asegura. La patata también está a la orden del día. Entre febrero y mayo hay que echar la semilla, así veremos los resultados entre junio y septiembre, según Agrogargallo.

Otras hortalizas que se podrán sembrar dentro de poco son la berenjena, la alcachofa, el apio, el calabacín, la calabaza, la zanahoria, la remolacha, el puerro, el pepino y la judía. Si hablamos de fruta, se aproxima el tiempo de melón, fresa y sandía, aunque es conveniente esperar al mes de abril para la siembra.