Foi en 1984 cando os veciños e veciñas das diferentes aldeas da parroquia de Lestedo decidiron xuntar esforzos para dar a luz a que terminou por ser a primeira de moitas festas da filloa. Máis de catro décadas pasaron e o que nun inicio foron pequenos filloeiros nos que se cociñaba con lume de faísca son hoxe modernas máquinas alimentadas con gas que permiten acelerar a produción deste prato típico de Galicia. A cita estréase este ano como festa de interese turístico nacional e, na súa procura de novos socios que lle axuden a medrar, tamén como irmá da Feira do Cocido de Lalín.

Filloa de Lestedo e cocido de Lalín, parella de feito

A cadraxésimo segunda Festa da Filloa comezou ás oito da mañá, co acendido do lume das máquinas filloeiras, operativas durante todo o día ofrecendo a locais e visitantes mil e unha versións deste prato. Filloas das de toda a vida, das da pedra, sen glute, doces, salgadas ou con recheos, tanto tradicionais coma innovadores. Foron as principais protagonistas dunha xornada que tivo como atractivo durante a mañá o VIII Desfile de Xenerais da Ulla, o máis numeroso de todos os que se teñen celebrado. Participaron máis de sesenta xenerais e xeneralas, trinta dacabalo, procedentes de todos os concellos que gardan esta tradición.

Filloa de Lestedo e cocido de Lalín, parella de feito

Chegados ao estrado, o primeiro en tomar a palabra foi o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, quen felicitou aos veciños desta parroquia polo seu incansable traballo, merecedor da distinción como festa de interese turístico nacional, que tamén agradeceu á colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña. Rodeiro lembrou o recente irmandamento coa Feira do Cocido de Lalín: «Non se pode entender o cocido sen filloas nin as filloas sen cocido». E manifestou que esta festividade é «un espello» e «un irmán maior» no que a Filloa quere mirarse.

O alcalde lalinense, José Crespo, que asistiu aos actos xunto ao concelleiro Avelino Souto, impuxo un dos mandís de honra da festa, o que vestiu Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia. A comida oficial, como non podía ser doutro xeito no ano do irmandamento das dúas festas, foi un cocido elaborado polo cociñeiro lalinense Álex Iglesias para preto de trescentos comensais.