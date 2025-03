Silleda despide un «Entroido coma nunca tal se veu»

Silleda despediu o venres pola noite un «Entroido coma nunca tal se veu». Iso era o que rezaba a letanía coa que foi despedido o Vello Baldréu, queimado na praza da feira entre os choros e lamentos dos seus fieis seguidores. Nin as inclemencias meteorolóxicas impediron a celebración, por primeira vez, deste ritual, que comezou co apagado do muro de luz dos Baldréus, no Barrio do Campo. «Enchimos as rúas / da nosa Silleda. / E logo que digan / que aquí non hai festa!», proclamaba unha das coplas recitadas pola comitiva fúnebre.

