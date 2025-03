Mortes literarias

De todos é coñecida a singular morte de Aquiles, a quen Paris, na Ilíada, fire dun certeiro flechazo no talón, única parte vulnerable do seu corpo, e ninguén ignora que Alonso Quijano, recuperada a cordura, falece na cama despois de pronunciar aquelas palabras famosas: “señores, ímonos amodo, que xa nos niños de antano non hai paxaros hogano”. Hai novelas que centran a súa trama na morte mesma; velaí Coplas á morte de seu pai, de Jorge Manrique; Crónica dunha morte anunciada ou A morte de Iván Ilich, de García Márquez e León Tolstoi, respectivamente, sen esquencer os Contos de amor, loucura e morte que nos deixou Horacio Quiroga; hai innúmeros exemplos de obras desta fasquía na literatura universal.

Cousa distinta vén sendo a particular maneira de finar dalgún dos personaxes principais. Así, Emma Rouault, de casada Madame Bovary, pon fin aos seus días mediante unha beberaxe de arsénico, tóxico que produce unha agonía lenta e dolorosa. Sabemos que o autor da novela, Gustave Flaubert, fanático da precisión conceptual, da palabra exacta, se documentou con médicos e especialistas en velenos para lograr o estremecedor verismo daquel capítulo, un dos momentos de maior intensidade dramática da novela, que recomendo encarecidamente; ninguén, que eu saiba, se arrepentiu nunca de ler Madame Bovary. Nin tampouco de ter pousado os ollos en Ana Karenina —de solteira Anna Arkádievna—; dous formidables relatos aos que hai que entregarse e regresar despois algunha vez na vida, como adoita suceder coas grandes creacións do espíritu humano. Ana Karenina busca a súa acabación baixo as rodas de ferro dunha locomotora; emporiso, na fin da heroína de Tolstoi está ausente a crudeza realista da novela francesa; nin un só detalle escabroso se aprecia nesta morte suicida; nada semellante ao horror que precede á de Emma; tan só se percibe neste lance, descrito con absoluta mestría, o lóstrego clarividente que precede ao momento fatal, o suave lirismo, a saudade incluso dunha despedida: E a luz da vela con que Ana lía o libro ateigado de inquedanzas, enganos, penas e maldades, brillou por uns momentos máis viva que nunca e iluminou todo o que antes percibía entre as tebras. Logo brillou por un instante cun vivo escintileo; foi esmorecendo… e apagouse para sempre.

No relato de Horacio Quiroga O home morto o propio título anticipa o asunto e a primeira frase preséntanos o protagonista e detalla o instrumento matador: O home e o seu machete acaban de rozar o quinto roleiro do bananal. Un peón que se retira a descansar a mediodía esvarou e cando intenta incorporarse repara en que tiña espetada nun costado a metade do fioso machete. Vai morrer —prosegue o conto. Fría, fatal e ineludiblemente,vai morrer: é a voz autorial quen o proclama con firmeza; mentres, o home sen nome, que coñece tamén a terrible verdade, mira ao seu redor comprobando que a natureza non se altera, que o sol segue o seu curso inmutable e que o cabalo, o seu cabalo, coas rendas soltas, mordisca indiferente unhas herbas sen reparar sequera nel. E así, desangrado, acaba entregando a alma cando xa se oía a alegre algueirada dos fillos que lle levaban o xantar.

Hai algo deste espléndido relato —do mellor de Horacio Quiroga— na novela Crónica dunha morte anunciada, de Gabriel García Márquez, autor que coñecía e admiraba o escritor uruguayo. O protagonista, Santiago Nasar, o home que vai morrer, é a única persoa do pobo que ignora a súa tráxica fin. A Crónica —unha das obras de máis requintada elaboración da historia da literatura— funciona coa eficacia dun instrumento de reloxería; amósase ás veces complexa e reiterativa mais, con todo, é de moi doada lectura; prende nun coma unha silva do camiño e vai cobrando intensidade conforme nos adentramos naquela trama de incomprensión e de silencios que culmina co sacrificio de Santiago Nasar a mans dos irmáns Vicario, que ceban unha e outra vez os coitelos de matachíns na súa carne inocente.

Tres rosas amarelas é o título dun relato de Raymond Carver (gardemos este nome na memoria) que recrea literariamente os derradeiros momentos da vida do seu admirado Anton Chejov. O escritor ruso, acompañado da súa esposa Olga Knipper, viaxara á localidade de Badenweiler na procura de alivio á tuberculose pulmonar en fase terminal que padecía. Sucedeu unha noite de xullo de 1904 no cuarto do hotel onde se aloxaba. Chejov empeora, a quentura aumenta, ás veces delira e pronuncia frases incoherentes; o médico sabe que a fin estaba moi cerca, manda pedir unha botella do mellor champaña e ofrece unha copa ao escritor que a apura ata o final. Despois vírase contra a parede e ao dereito falece. Foi daquela cando entrou pola aberta ventá unha bolboreta, revoou polo silencioso cuarto e regresou á noite.

Durante a pandemia da COVID citouse con frecuencia un libro de Albert Camus de significativo e acaído título, A peste, que daquela experimentou un notable incremento de vendas. A acción sucede en Orán nos primeiros anos da década de mil novecentos corenta durante un andazo de peste bubónica propagada polas pulgas das ratas. O protagonista, o doutor Rieux, que podería moi doadamente abandonar a cidade, decide quedarse e axudar os enfermos. Empezouse por ver ratas mortas; pouco despois a enfermidade presentouse nas casas, primeiro as da xente humilde, despois as das persoas poderosas; recollíanse a cotío defuntos polas rúas, o seu número aumentaba a cada paso. Hai descricións que estremecen, o sufrimento humano maniféstase da maneira máis esplícita e crúa pero todo o soporta o valeroso médico, ata que é chamado polo xuíz Othon para asistir o seu fillo, un meniño do que non se especifica a idade nin o nome. Son sete páxinas, sete, (161-167 na miña edición de Seix Barral, 1983) as que o autor dedica ao pequeno Othon a quen o médico Rieux atende solícito experimentando incluso nel un remedio tan innovador coma inútil. Omito as expresións de dolor, as escenas de desgarro, o progresivo avance do mal no rapaz, o inevitable desenlace; ao texto me remito. O falecemento do enfermiño despois daquela terrible agonía desmorona o médico (e tamén o lector) que, entre a ira e a desesperación, pregúntalle ao sacerdote Paneloux, que o acompañaba, como era posible que Deus permitise o sufrimento dos seres inocentes, e acaba afirmando que se negaba a amar e a comprender aquela obra divina onde os pequenos son torturados. Nada hai neste mundo máis terriblemente insoportable que o sufrimento dun meniño; ninguén se recupera da morte dun inocente. Leamos, leamos este libro esencial e que cada quen, despois, reflexione sobre o misterio da vida e rebusque na conciencia e encontre, se pode, resposta a aquela pregunta transcendente, tan vella coma a propia humanidade.

O tratamento da morte é ben distinto na novela do escritor español Rafael Sánchez Ferlosio titulada O Jarama, de 1955, en plena posguerra española. Un grupo de amigos madrileños, entre os que se encontraba Lucita —ou Luci, que das dúas maneiras se lle chama na novela, vendedora de xeados na cidade— deciden pasar o día no campo, á beira do río que dá nome á novela. Nun momento métese na auga canda Paulina. Esta, de pronto, nota ao seu carón un pequeno remuíño, un berro estrangulado e unhas gurgulliñas que veñen do fondo do río. Chama desesperada e ninguén contesta. Luci afogara a un paso dela sen que ninguén se decatase. Non tardou en aparecer o cadáver. Un garda civil interroga os mozos. Esperan a chegada do forense. Angustia, tedio, monotonía, velaquí o que o lector respira durante a lectura desta novela espléndidamente construída pero triste e desesperanzada coma todas as novelas da posguerra. Aínda pesa o pasado fratricida e o futuro incerto.