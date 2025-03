Lalín hará Hijo Adoptivo el 14 de marzo a Manuel Villanueva

El próximo viernes 14 de marzo, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar en el vestíbulo del Concello el nombramiento de Manuel, «Cachi», Villanueva de Castro como Hijo Adoptivo de Lalín, en reconocimiento a su contribución a la difusión de la Feira do Cocido desde 2002 como comunicador y directivo con una destacada trayectoria en el ámbito televisivo en TVG, Antena 3 Televisión, Canal Plus y Director General de Contenidos de Mediaset hasta hace poco. Se trata de un acto que contará con la presencia del histórico periodista y presentador de televisión, Pedro Piqueras, pregonero de la Feira do Cocido en 2012 y amigo personal del homenajeado. Piqueras intervendrá haciendo la laudatio a Cachi Villanueva.

El acto protocolario de Cachi Villanueva como Hijo Adoptivo de Lalín, abierto a todos los vecinos que quieran asistir, será dirigido por Manuel Vilariño y comenzará con la interpretación de la Marcha do Antigo Reino interpretada por el Grupo de Gaitas A Carballeira de Cercio. A continuación, el secretario de la corporación, César López Arribas, leerá el acuerdo plenario de la distinción concedida por el Concello de Lalín del pasado 27 de diciembre y, a continuación, Pedro Piqueras, pronunciará un discurso elogiando a Cachi Villanueva. Posteriormente se proyectará un breve vídeo sobre la trayectoria del homenajeado y acto seguido el alcalde de Lalín entregará a Villanueva los elementos acreditativos de la concesión otorgada y el homenajeado firmará el Libro de Honra del Concello de Lalín.

Después llegará el momento de las intervenciones institucionales, entre las que estará la del homenajeado, Manuel Villanueva de Castro, y el alcalde, José Crespo. La parte final del acto incluirá la interpretación de una pieza bailada por la Carballeira de Cercio, un miniconcierto compuesto por tres piezas del grupo de saxofonistas del Conservatorio de Lalín y el cierre con el Himno Galego interpretado por la Carballeira de Cercio. Se espera la asistencia de miembros de la corporación municipal lalinense, así como familiares del distinguido, amigos y vecinos.

Difusión

Mediante esta distinción se pretende destacar la figura de Villanueva por su contribución desde 2002 a la labor de difusión de la Feira do Cocido. Una promoción de difícil cuantificación económica a tenor de los espacios televisivos a nivel nacional en los que la Feira do Cocido tuvo presencia y «nuestro municipio fue plató televisivo en numerosas ocasiones», señalan desde el Concello.

Mediador para la consecución de pregoneros de la Feira do Cocido

Cachi Villanueva se ha destacado en los últimos años como uno de los principales conseguidores de pregoneros para la Feira do Cocido de Lalín. En 2007 intermedió también para que el reconocido chef y presentador de televisión Karlos Arguiñano aceptara ser premiado. Tres años después logró la presencia de la actriz María Castro para que ejerciera de pregonera en las feria del año 201o. Además, en 2012 intercedió para que Pedro Piqueras, fuera el pregonero y dos años más tarde contribuyó a que el escritor Eduardo Punset aceptara ser pregonero en Lalín. También intercedió para que la presentadora de televisión, Sonsoles Ónega, pregonara la Feira do Cocido de 2020, en la que fue la primera edición que se celebró con el reconocimiento oficial de «Festa de Interese Turístico Internacional».