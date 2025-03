Juntos desde la cuna hasta A Madroa

Jorge Gil Rivadulla e Izán Castro Pereira forman parte de dos familias muy ligadas al mundo del fútbol. El primero de ellos forma parte de la «fábrica» del histórico Lino Rivadulla en Callobre -poca más presentación necesita en A Estrada–, mientras que el segundo nació en la cantera de los Castro –tampoco hace falta decir mucho más si hablamos de la parroquia de Santa Cristina de Vea–. Con solo diez años, ambos jugadores han ido mostrando las cualidades que atesoran. Lo más curioso sin embargo es que ambos han ido de la mano desde que un día sus caminos se cruzaron cuando todavía eran biberones hasta sus entrenamientos con el Celta o su reciente convocatoria por la selección.

«Empezó a entrenar cuando todavía no tenía tres años. No podía ni jugar pero Martín Vilar me dijo que se lo llevase. La verdad es que iba allí a comer el bocadillo. Estaba más pendiente de la merienda que del balón pero corría por allí un poco», recuerda su padre Diego Castro, conocido en el mundo del fútbol como Fafú. Años después, aquel niño debora con pasión los campos de fútbol. «Dice que quiere ser mejor que yo», bromea el exjugador del Lalín y el Estradense. «Todavía tiene mucho que entrenar», sentencia.

Jorge entró poco después en el equipo de biberones de la Escola Estrada. «Desde siempre le encantó el fútbol y en cuanto pudo ya empezó a jugar en el colegio y en la Escola Estrada», recuerda su madre, Lorena Rivadulla. «Es feliz haciendo deporte», nos cuenta sobre un joven jugador que destaca en el vestuario por su carácter extrovertido.

De la Escola al Celta, pasando por la selección de Santiago alevín / Cedida

Las familiares de Jorge e Izan se conocían antes de este encuentro en biberones, aunque fue a partir de ahí cuando comenzaron a tener una relación más estrecha. No quedaba más remedio teniendo en cuenta la buena sintonía que desde el principio se creó entre ambos jugadores, tanto dentro como fuera del campo. El destino quiso además que sus caminos en el fútbol hasta ahora fuesen muy parejos. Desde prebenjamines por ejemplo, ambos se entrenan de manera periódica con el Celta de Vigo, equipo con el que la Escola Estrada tiene un acuerdo de colaboración. Jorge acude a Vigo cada jueves para entrenar con la cantera del club olívico, mientras que Izan lo hace cada quince días. Los padres de ambos se turnan para llevarlos hasta las instalaciones del Celta. Hace solo unas semanas, ambos coincidieron también en la convocatoria de la selección de Santiago de Compostela alevín para el campeonato gallego.

Tanto uno como otro siguen jugando en la Escola Estrada de Fútbol Base. Son alevines de primer año, aunque es habitual que entrenen con equipos de más edad. De esta manera van preparando también su futuro salto al fútbol 11, aunque ya dentro de la categoría infantil.

Los dos amigos juegan en posiciones diferentes. Izan lo hace como central, aunque en ocasiones también ejerce como mediocentro defensivo. Jorge por su parte es un jugador de ataque, ocupando principalmente la posición de mediapunta. El segundo forma parte de la plantilla del equipo D alevín, aunque desde ahí ejerce como comodín de diferentes equipos hasta el A. Izán por su parte lo hace como jugador del equipo C.

Habrá que seguir de cerca el camino de ambos en el mundo del fútbol, aunque entre ambos asoma una diferencia. «Los veo muy pequeños», admite Lorena Rivadulla al hablar de los dos jugadores y de sus compromisos en el mundo del fútbol. La madre admite que no ve a su hijo marchándose a un club de una gran ciudad. «Está bien aquí y puede disfrutar y vivir otras cosas además del fútbol», añade. Fafú sin embargo admite que a Izan le encantaría dar ese salto. «Le encanta ir a entrenar con el Celta. Si por él fuese iría todos los días», explica.

