A auga non detén as reivindicacións do feminismo en Deza

O colectivo Azos Feministas de Lalín convocou onte, con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, unha manifestación polas principais rúas da capital dezá. A pesar da choiva, as mulleres saíron á rúa un ano máis para loitar polos seus dereitos. Unha batucada acompañou as persoas manifestantes, ao ritmo de cantos e berros reivindicativos polos dereitos das mulleres. A parte final dos actos da mañá estivo marcada pola lectura do manifesto feminista, centrado en como os servizos públicos poden axudar a mellorar a vida das mulleres dende unha perspectiva de xénero e feminista.

«O noso corpo, a nosa escolla, ven loitar», «A Virxe María tamén abortaría» ou «Non nos mires, únete», son algunhas das frases reivindicativas que se escoitaron onte durante a manifestación convocada polo colectivo Azos Feministas. Todas foron cantadas ao ritmo da batucada, nunha manifestación encabezada por unha pancarta na que se podía ler: «Nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa». E ese foi o tema principal do manifesto lido tras a marcha, que percorreu as principais rúas da localidade. Dende o Quilómetro Cero, percorreron as rúas Xoaquín Loriga, Pintor Laxeiro, Luís González Taboada, Wenceslao Calvo Garra e Principal, ata volver ao punto inicial, onde levaron a cabo a lectura.

A marcha de Azos Feministas estivo organizada por bloques. No primeiro ían as mulleres do colectivo máis a batucada; no segundo, as mulleres que acudiron individualmente e outras asociacións, acompañadas da cativada asistente; no terceiro, os sindicatos e os partidos políticos. O eixo central da lectura do manifesto foron os servizos públicos. Azos Feministas reivindicou un traballo digno, con centros de traballo libres de violencias e cunha xornada laboral que permita ás mulleres conciliar. Tamén reivindicaron o dereito a unha vivenda digna, así como a creación dunha rede habitable de urxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero. Outro dos puntos a tratar foi o sistema público de coidados, para o que demandaron que atenda en todas as etapas da vida, da infancia á vellez.

Manifestación convocada por Azos Feministas en Lalín / Bernabé

Por outra banda, o 8M de Lalín festexouse cunha entrega de galardóns pola tarde, os XIX Premios ás Mulleres Dona Maruja Gutiérrez 2025. Este acto, enmarcado dentro da programación do Concello de Lalín polo Día Internacional da Muller, serviu para poñer en valor o traballo de tres mulleres de Lalín. Beatriz Rodríguez Varela foi galardoada pola empresa Aer, unha iniciativa que nace no rural da capital dezá. Rodríguez tamén levou o recoñecemento de Xove Empresaria. Outra das lalinenses premiadas onte foi María Jesús Vilanova Torres pola empresa Bazar-Droguería Agra, ademais de levar o recoñecemento na modalidade de Toda unha vida. A terceira premiada foi Olalla Garra Crespo, deseñadora e ilustradora, na categoría de Mulleres en movemento. Este premio naceu coa finalidade de difundir as achegas das mulleres lalinenses á sociedade, recoñecendo a súa traxectoria tanto persoal como profesional.

Neste acto tamén foi lido un manifesto baseado na unión pola igualdade real e en rachar cos falsos estereotipos que relegan ás mulleres a un papel secundario: «Non demos nin un paso atrás en políticas públicas de protección e promoción da igualdade».

Arte e homenaxe en Silleda

O Concello de Silleda celebrou o 8M cunha nova edición do programa As mulleres damos a nota. Ademais, unha emocionada María Fernández foi homenaxeada como (in) Visible 8M na Praza Juan Salgueiro. Co tema O noso canto de fondo, composto por Belén Tajes, a concelleira de Igualdade, Ángela Troitiño comezou o acto agradecendo a participación das catro artistas que protagonizaron o programa Pintando igualdade: Marisa Miguélez, Amalia López, Teresa Caramés e Vanesa Barcala.

A gran protagonista do 8M de Silleda foi María Fernández, máis coñecida como María de Nicasio, unha muller de 94 anos «que representa a coraxe da xeración de moitas mulleres que traballan e loitan sen descanso», destacou Troitiño. A alcaldesa, Paula Fernández, entregoulle a María de Nicasio unha figura a modo de recoñecemento. «Ten máis que merecido o recoñecemento por ser unha persoa que representa moitas mulleres que nos precederon: as nosas nais, as nosas avoas...», destacou Fernández Pena.

María de Nicasio, homenaxeada en Silleda, entre Ángela Troitiño e Paula Fernández Pena / FDV

Na xornada estiveron presentes as artistas de Pintando igualdade, agás Amalia López que non puido asistir. Mañá, luns, o Concello porá na entrada da casa consistorial unha obra realizada por estas mulleres artistas, que ten como eixo central as regadeiras. Ademais, tamén se exporán as traxectorias das mulleres protagonistas da primeira edición do programa (in) Visibles, 12 meses, 12 mulleres, organizado dende o departamento de Igualdade para visibilizar diversas veciñas do concello. Para rematar a mañá, a coñecida Señora DJ puxo temas musicais feministas para a sesión vermú. E para rematar coa programación da fin de semana, hoxe terá lugar a representación da obra de teatro Bravas. Será ás 19:00 horas no auditorio Manuel Dopazo da Bandeira, con entrada libre. Bravas é o segundo espectáculo unipersoal da actriz Isabel Risco, no que ofrece a súa particular visión da historia das mulleres galegas. A obra está enmarcada no circuíto Máis Escénicas, de teatro e danza.

O Corno en Rodeiro

Rodeiro acolleu onte pola mañá un acto de presentación da reportaxe Ela é Rodeiro, que ten como protagonistas seis mulleres que desenvolven a súa vida profesional en sectores masculinizados. As mulleres que participaron no acto son Lucía Fernández, camioneira; Nerea Gil, copilota de rallies; Tamara Sobrado, gandeira; Leticia Vilar, adestradora de fútbol; Hanane, unha muller de Marrocos que marchou soa do seu país; e Susana Aguiar, fundadora de Kalekói. Todas elas contaron as trabas de do mundo laboral nun mundo masculinizado.

O obxectivo desta actividade é rachar cos estereotipos, para que os nenos e as nenas non diferencien os traballos de homes dos de mulleres. É unha iniciativa enfocada de cara ao público infantil, xa que a educadora social Noelia Rodríguez converteu a reportaxe nunha unidade didáctica para primaria e secundaria. Ademais, o Concello proxectará hoxe O Corno, un filme de Jaione Camborda protagonizado por Janet Novás. Será ás 18:30 horas no Centro Cultural.

Guadi Galego na Estrada

No concello da Estrada, o 8M foi festexado onte cunha actividade infantil sobre a artista Guadi Galego. O Recreo Cultural, baixo o lema Marzo con M de Muller, organizou unha actividade impartida por Catro Elefantes centrada na cativaría. O asistentes puideron pintar as súas tote bags coa imaxe da artista, dándolle cada un o seu toque persoal. Enmarcado tamén nesta iniciativa, O Recreo Cultural recibirá a visita de Guadi Galego o vindeiro venres 21 de marzo ás 19:30. Pero antes disto, o centro recibirá a escritora Chus Pato, gañadora do Premio Nacional de Poesía, o venres 14 de marzo ás 19:30 horas.

Por outra banda, o certame Mulleres na Memoria de Avelina Valladares homenaxeou onte a varias mulleres do concello: Inés Pumares, Marisé García, Rosa Gulías e as Mulleres de Arca. O acto de entrega dos premios foi onte á tarde na Sala Abanca da Estrada.

Forcarei e Dozón

O Concello de Forcarei organizou o venres pola mañá no IES Chano Piñeiro unha actividade dirixida á xuventude para loitar contra a violencia machista. A campaña Agresión off, eu digo non á violencia sexual, consistiu en varias actividades enfocadas en facer reflexionar á xuventude sobre as condutas machistas do día a día. Na xornada, promovéronse modelos de relación afectivo sexuais baseados no respecto, tolerancia e igualdade. Un jenga da igualdade, Verdade ou mito, táboas de conceptos, A ruleta do amor romántico ou a Oca da igualdade, foron algunhas das actividades educativas impartidas durante a xornada.

Por outra banda, o Concello de Dozón sumouse á celebración do Día Internacional da Muller cunha mensaxe nas rúas redes sociais. Compartiu a canción O noso canto, unha iniciativa da Xunta de Galicia na que varias artistas galegas-como Sabela Ramil- se unen para reivindicar a unión de todas as mulleres galegas.