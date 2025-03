Un año en lista de espera para una limpieza de oídos urgente

Casi un año es el tiempo que lleva esperando José Manuel Miguélez Souto, vecino de Silleda, para una limpieza de oídos. Este paciente lleva audífonos debido a un problema de audición: la última vez que se hizo una revisión tenía un 95% de pérdida en uno de los oídos y un 50% en el otro, tal como refiere él mismo.

El 5 de marzo de 2024 –hace casi un año–, el hombre pidió una cita con el otorrino, ya que desde el centro de salud le dijeron que debería de hacerse una limpieza cada seis meses para que no se le taponen los oídos y así no perder más audición. Para José Manuel es urgente acudir al CHUS, ya que en el centro de salud silledense no pueden llevar a cabo la limpieza que necesita. «Tiene que hacerlo en otorrino», cuenta.

Ahora mismo no pueden hacerle otra audiometría para medir su nivel de pérdida de audición debido a que tiene los oídos taponados. «Mi médica de cabecera insistió en que era necesaria la limpieza cada seis meses y, al no hacerla, noto que cada vez pierdo más audición», lamenta Miguélez. Pensó que otra alternativa sería acudir al PAC, pero tampoco le hacen la limpieza que necesita de urgencia.

Una de las medidas tomadas por este paciente fue poner dos reclamaciones en el Clínico de Santiago, pero dice que la respuesta siempre es la misma: «Tiene que esperar, hay lista de espera».