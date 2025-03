Sube en 4 días la espera media en el CHUS para una operación y baja en 17 para consulta

Los usuarios del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza vieron como el año pasado se incrementó la espera media para una cirugía en 4 días, hasta llegar a los 73,5, según el balance ofrecido este viernes por el gerente, Ángel Facio, quien hizo hincapié en «o aumento da actividade en todolos ámbitos, en cirurxía, consultas externas e probas diagnósticas».

Un incremento que no impidió que el área obtuviera el segundo peor registro en este apartado, solo por detrás del Chuac, donde la espera media para entrar en quirófano fue de 78,5 días; seguidos de Ourense (69,5), Vigo (63,8), Pontevedra (62), Ferrol (53,8) y Lugo (47,5), con una media autonómica de 67,1.

En lo referente al CHUS, en 2024 se llevaron a cabo 39.081 operaciones, lo que supone un 5,3% más frente a las 37.126 del ejercicio anterior, dentro de una actividad sobre la que Facio destacó «o esforzo que se fixo no segundo semestre, que é sempre o máis complexo», y abogó por tener en cuenta al analizar las listas que «traballamos moito con prioridades, non se xestiona como unha única lista».

La espera para los enfermos en prioridad 1 fue de 19 días, 17,1 a nivel autonómico, y dentro del margen de 30 que se fija el Sergas.

Los tiempos se acortaron de forma significativa en el capítulo de consultas externas, con una reducción de 17 días y una media de 46,5, lo que sitúa al área compostelana con la mejor cifra, solo por detrás de la de A Coruña (43,8), seguida de Vigo (57,4), Pontevedra (58,6), Ferrol (59), Lugo (79,3) y Ourense (86,2).

En total, hubo 926.991 consultas en los hospitales del área, un 6,5%; además de incrementarse las pruebas diagnósticas en un 4%, con 644.011 en todo el año y una reducción de la espera en dos días, siendo de 84,8.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director asistencial, Javier Ventosa; el de atención hospitalaria, Luís González; la directora de enfermería, Isabel Campos, y el director de procesos de soporte, Jorge Aboal; el gerente cifró en 7.478 pacientes menos esperando a ser atendidos por el especialista con respecto a 2023.

En el incremento en la actividad en este ámbito (56.967 citas más el pasado año) hay que destacar el de la consulta telemática, realizándose 168.907, un 20,7% más que en 2023, representando un 18% del total de las consultas realizadas. A 31 de diciembre había 24.309 usuarios a la espera de ser atendidos por un especialista. Una combinación de ambas modalidades que el gerente aboga por mantener «porque facilita moito a accesibilidade e é boa».

Aludió también al envejecimiento de la población, señalando que fueron intervenidas 703 personas mayores de 90 años, y lo hicieron en los servicios de traumatología (211), dermatología (179) y oftalmología (176), los habitualmente más demandados entre personas de edad avanzada.

En el capítulo de operaciones robotizadas, el CHUS realizó 629 intervenciones asistidas por robot, un 36% más, y aumentó en un 4% la realización de pruebas diagnósticas en conjunto, si bien en intervencionismo en pacientes cardiológicos subió al 7% gracias a una nueva sala de hemodinámica y a la incorporación de una sala mixta de cardiología. Resaltó la apuesta por estas intervenciones, puesto que simplifican las intervenciones y hacen que «esas altas hospitalarias poidan ser máis precoces» y con una recuperación mejor, por lo que «temos que seguir mellorando e aumentando a nosa capacidade».

En cuanto al uso de vías rápidas de derivación desde atención primaria ante la sospecha de un paciente con un proceso oncológico, al margen de los cribados poblacionales habituales, el área sanitaria atendió a 4.447 pacientes ante la posibilidad de que tuvieran cáncer de colon, mama, melanoma, próstata, pulmón, vejiga o cabeza y cuello. La media de demora en el acceso fue de 4,9 días.

Por último, Ángel Facio agradeció el esfuerzo de todos los profesionales del área para garantizar una asistencia de calidad.

Pacientes de cáncer con demora de 2 meses para revisión: «Estou esgotada de reclamar»

Las cifras de reducción de tiempos que ofrece el CHUS para obtener citas contrasta con la situación que sufren algunos pacientes. Es el caso de Milagros Geada y su marido, ambos pacientes oncológicos y con demoras cercanas a los dos meses sobre la fecha considerada idónea para asistir a diferentes revisiones.

Milagros es paciente de cáncer de colon. El verano pasado, tras una revisión ginecológica, «quitáronme un pólipo, que non era malo, pero hai que facer controis e estou agardando», explica. Según relata, la fecha establecida como idónea para la consulta fue el 21 de enero «e de momento nin me chamaron, nin vexo trazas de que me chamen».

Su pareja, F. L. J., es paciente oncológico por segunda vez. Tras padecer un cáncer de laringe, tuvo que hacer frente a otro de vejiga. Sus dolencias también afectaron al equilibrio y debe asistir a revisiones periódicas. Después de ser visto por última vez en verano, la siguiente «tocáballe supostamente o 18 de xaneiro e tampouco o chamaron», señala Milagros. Ante esta demora, «fun preguntar cando poderían chamalo e a persoa que me atendeu dixo que fixeron unha folga e levaban todo moi atrasado, ese non é un problema dos pacientes, é da xerencia e terá que resolvelo», añade.

Milagros, que ya sufrió en el pasado una espera superior a seis meses para una revisión oncológica, se muesta especialmente crítica con el sistema actual que utiliza el Sergas para designar las citas. «Métente nun buzón e quedas nun limbo, se tes sorte chámante, e se non, tes que andar ti reclamando», denuncia, y asegura que «estou mentalmente esgotada de reclamar continuamente».

Milagros ahonda en que esta dinámica «faiche sufrir máis» y percibe un deterioro en el funcionamiento de la sanidad pública especialmente acentuado «de tres anos para aquí, é insoportable». Así , subraya que a los responsables «dalles igual que sexamos pacientes oncolóxicos ou con dor de barriga, para eles somos números e non teñen empatía».