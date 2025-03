El PP revela impagos de seis meses en el SAF y pide la dimisión de Pichel

El Partido Popular de Forcarei cree que ha llegado el momento de exigir la dimisión de la alcaldesa, Verónica Pichel, si se confirma la suspensión del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) el próximo 15 de marzo, tal y como advirtió la empresa concesionaria a los usuarios en caso de no recibir los pagos atrasados de los últimos seis meses.

Estos recuerdan que la semana pasada se aprobó en el pleno una actualización de precios totalmente irregular, que según ellos no estaba permitida por el contrato, con los votos del PSOE y BNG, pero la firma sigue sin recibir sus emolumentos desde el pasado mes de septiembre, por lo que acaba de informar a los beneficiarios sobre el próximo cese de esta atención domiciliaria en caso de que esto continue así.

Por ello, y en caso de confirmarse esta situación, los populares consideran que ha llegado el momento de depurar responsabilidades políticas por la gravedad del asunto «que comenzó por parte de la regidora y de los dos tenientes de alcalde, con la falsa promesa de la funcionarización del personal y con mentiras sobre los pagos, que únicamente supusieron un beneficio para la actual concejala socialista, que pasó a ser coordinadora del SAF recibiendo el doble de salario que sus compañeras», informan desde el partido.

El PP forcaricense también aseguró no entender la postura y actitud de la empresa concesionaria, ya que lamentó que antes del pleno de la semana pasada los acusara de bloquear este acuerdo, que finalmente salió igualmente adelante pero sin el voto del PP por las irregularidades. «Cuando llega a acuerdos imposibles con el bipartito del que no nos hacen partícipes, tampoco vamos a ser cómplices», critican los populares. Además, añadieron que fue la propia empresa concesionaria la que le exigió a la regidora, desde febrero de 2023, una nueva licitación del servicio con actualización de precios que finalmente no se produjo, entre otros motivos, porque llevan sin aprobar un presupuesto municipal desde hace seis años.

Finalmente, Belén Cachafeiro, portavoz del PP, también lamentó el silencio ante la gravedad de estos hechos, los impagos y el riesgo del servicio por parte del sindicato CIG, del que recordó que en 2018 hizo una campaña orquestada «que demuestra que no era ni para proteger el SAF ni a sus usuarios y solo pretendía tumbar al gobierno local del PP para que su responsable volviese a su despacho en A Estrada, demostrando que no le importa nada Forcarei».