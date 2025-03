Pacientes de cáncer con demora de 2 meses para una revisión: «Estou mentalmente esgotada de reclamar»

Las cifras de reducción de tiempos que ofrece el CHUS para obtener citas contrasta con la situación que sufren algunos pacientes. Es el caso de Milagros Geada y su marido, ambos pacientes oncológicos y con demoras cercanas a los dos meses sobre la fecha considerada idónea para asistir a diferentes revisiones.

Milagros es paciente de cáncer de colon. El verano pasado, tras una revisión ginecológica, «quitáronme un pólipo, que non era malo, pero hai que facer controis e estou agardando», explica. Según relata, la fecha establecida como idónea para la consulta fue el 21 de enero «e de momento nin me chamaron, nin vexo trazas de que me chamen».

Su pareja, F. L. J., es paciente oncológico por segunda vez. Tras padecer un cáncer de laringe, tuvo que hacer frente a otro de vejiga. Sus dolencias también afectaron al equilibrio y debe asistir a revisiones periódicas. Después de ser visto por última vez en verano, la siguiente «tocáballe supostamente o 18 de xaneiro e tampouco o chamaron», señala Milagros. Ante esta demora, «fun preguntar cando poderían chamalo e a persoa que me atendeu dixo que fixeron unha folga e levaban todo moi atrasado, ese non é un problema dos pacientes, é da xerencia e terá que resolvelo», añade.

Milagros, que ya sufrió en el pasado una espera superior a seis meses para una revisión oncológica, se muesta especialmente crítica con el sistema actual que utiliza el Sergas para designar las citas. «Métente nun buzón e quedas nun limbo, se tes sorte chámante, e se non, tes que andar ti reclamando», denuncia, y asegura que «estou mentalmente esgotada de reclamar continuamente».

Milagros ahonda en que esta dinámica «faiche sufrir máis» y percibe un deterioro en el funcionamiento de la sanidad pública especialmente acentuado «de tres anos para aquí, é insoportable». Así , subraya que a los responsables «dalles igual que sexamos pacientes oncolóxicos ou con dor de barriga, para eles somos números e non teñen empatía».